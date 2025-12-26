https://ria.ru/20251226/belgorod-2064910310.html
В Белгородской области ранены мужчина и девочка при ударе дрона ВСУ
В Белгородской области ранены мужчина и девочка при ударе дрона ВСУ - РИА Новости, 26.12.2025
В Белгородской области ранены мужчина и девочка при ударе дрона ВСУ
Мужчина и 8-летняя девочка ранены в Белгородской области в результате удара дрона ВСУ по автомобилю, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T15:30:00+03:00
2025-12-26T15:30:00+03:00
2025-12-26T15:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053907408_0:87:2333:1399_1920x0_80_0_0_0bd8dcdef16e7f0b0eb4a6ce37975531.jpg
https://ria.ru/20251225/lnr-2064577559.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053907408_177:0:2158:1486_1920x0_80_0_0_febf42ecb05b6b5911628e3142157fbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области ранены мужчина и девочка при ударе дрона ВСУ
Мужчина и ребенок ранены в Белгородской области при ударе дрона ВСУ по машине