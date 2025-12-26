В Белгороде легковушка врезалась в автобус

"После столкновения автобус совершил наезд на опору линии электропередачи. Двое пассажиров автобуса и водитель "Москвича" обратились за медицинской помощью. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении УМВД.