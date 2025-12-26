https://ria.ru/20251226/belgorod-2064844886.html
В Белгороде легковушка врезалась в автобус
В Белгороде легковушка врезалась в автобус - РИА Новости, 26.12.2025
В Белгороде легковушка врезалась в автобус
Женщина-водитель автомобиля "Москвич" выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом в Белгороде, в результате ДТП за медицинской помощью обратились три... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T13:03:00+03:00
2025-12-26T13:03:00+03:00
2025-12-26T13:11:00+03:00
происшествия
белгород
белгородская область
богдан хмельницкий
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
крушение вертолета в дагестане
белгород
белгородская область
В Белгороде легковушка врезалась в автобус
РИА Новости: в Белгороде три человека пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой