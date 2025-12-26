Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде легковушка врезалась в автобус
13:03 26.12.2025 (обновлено: 13:11 26.12.2025)
В Белгороде легковушка врезалась в автобус
В Белгороде легковушка врезалась в автобус
Женщина-водитель автомобиля "Москвич" выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом в Белгороде, в результате ДТП за медицинской помощью обратились три...
происшествия
белгород
белгородская область
богдан хмельницкий
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
В Белгороде легковушка врезалась в автобус

РИА Новости: в Белгороде три человека пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой

© Белгородский акцент/TelegramПоследствия ДТП с участием автомобиля "Москвич" и автобуса в Белгороде
© Белгородский акцент/Telegram
Последствия ДТП с участием автомобиля "Москвич" и автобуса в Белгороде
БЕЛГОРОД, 26 дек - РИА Новости. Женщина-водитель автомобиля "Москвич" выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом в Белгороде, в результате ДТП за медицинской помощью обратились три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД РФ по Белгородской области.
По информации ведомства, предварительно, авария произошла в пятницу около 10.20 мск на проспекте Богдана Хмельницкого. Водитель "Москвича", 57-летняя женщина, не справилась с управлением, после чего её автомобиль выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом "ЛиАЗ". За рулём автобуса находился 67-летний водитель, в салоне в момент ДТП находились 20 пассажиров.
"После столкновения автобус совершил наезд на опору линии электропередачи. Двое пассажиров автобуса и водитель "Москвича" обратились за медицинской помощью. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении УМВД.
