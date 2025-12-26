СМИ: в США за год отменили рекордное число законов, принятых при Байдене

ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. Конгрессмены-республиканцы отменили в 2025 году рекордные 22 закона, принятые при экс-президенте Джо Байдене, сообщает в пятницу издание Daily Caller.
"Республиканцы отменили 22 постановления, принятые в последние месяцы президентства Байдена, которые ограничивали добычу ископаемого топлива, поэтапно снижали продажи автомобилей с бензиновыми двигателями и ограничивали доступ к кредитам под предлогом ограничения комиссий за овердрафт", - говорится в публикации.
Издание также подчеркнуло, что число отмененных законов стало рекордным с момента принятия закона о пересмотре решений конгресса (CRA) в 1996 году.
В 2017 году, в стартовый год первого президентства Дональда Трампа, законодатели от Республиканской партии отменили 14 постановлений, принятых при его предшественнике Бараке Обаме, добавило Daily Caller.
Закон о пересмотре решений конгресса (CRA), принятый в 1996 году, дает американским законодателям механизм ускоренного парламентского контроля над нормативными актами исполнительной власти. Закон позволяет палате представителей и сенату отменять законы, принятые федеральными органами, путем принятия совместной резолюции неодобрения.
Байден "спрятался" на семейном фото в Рождество
Вчера, 03:08