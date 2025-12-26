Рейтинг@Mail.ru
03:08 26.12.2025 (обновлено: 05:46 26.12.2025)
Байден "спрятался" на семейном фото в Рождество
Байден "спрятался" на семейном фото в Рождество
в мире, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
Байден "спрятался" на семейном фото в Рождество

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден "спрятался" на рождественском семейном фото, в центре которого оказался его сын Хантер, снимок опубликовал сам экс-глава Белого дома.
Байден опубликовал фотографию в своем аккаунте в соцсети X. На снимке запечатлены восемь человек, но экс-президент — единственный, кого видно не полностью: правую часть его лица и большую часть тела закрывает его супруга Джилл. Видно, что Байден придерживает ее за руку.
Напротив, сын Байдена Хантер визуально находится в центре фото. Он стоит широко раскинув руки, приобнимая женщин рядом с ним. Не считая стоящего перед ним ребенка, Хантер — единственный на снимке, кто не улыбается.
Байден ранее вызывал беспокойство относительно своего умственного здоровья: он терялся, путался в словах и даже падал. Подозрения в том, что Байден засыпал на мероприятиях, высказывались неоднократно.
Экс-президент США Джо Байден со своим сыном Хантером - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Сын Байдена назвал Украину змеиным логовом
Вчера, 12:31
 
В миреСШАДжо БайденДональд Трамп
 
 
