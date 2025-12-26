https://ria.ru/20251226/bayden-2064755029.html
Байден "спрятался" на семейном фото в Рождество
Байден "спрятался" на семейном фото в Рождество - РИА Новости, 26.12.2025
Байден "спрятался" на семейном фото в Рождество
Бывший президент США Джо Байден "спрятался" на рождественском семейном фото, в центре которого оказался его сын Хантер, снимок опубликовал сам экс-глава Белого... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T03:08:00+03:00
2025-12-26T03:08:00+03:00
2025-12-26T05:46:00+03:00
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988598635_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_556ef5fd63793c750bde88b346f563be.jpg
https://ria.ru/20251225/bajden-2064560811.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988598635_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_42d8aee467e76e9391b2f52a552b1276.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
Байден "спрятался" на семейном фото в Рождество
Байден спрятался на рождественском семейном фото
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости.
Бывший президент США Джо Байден "спрятался" на рождественском семейном фото, в центре которого оказался его сын Хантер, снимок опубликовал
сам экс-глава Белого дома.
Байден
опубликовал фотографию в своем аккаунте в соцсети X. На снимке запечатлены восемь человек, но экс-президент — единственный, кого видно не полностью: правую часть его лица и большую часть тела закрывает его супруга Джилл. Видно, что Байден придерживает ее за руку.
Напротив, сын Байдена Хантер визуально находится в центре фото. Он стоит широко раскинув руки, приобнимая женщин рядом с ним. Не считая стоящего перед ним ребенка, Хантер — единственный на снимке, кто не улыбается.
Байден ранее вызывал беспокойство относительно своего умственного здоровья: он терялся, путался в словах и даже падал. Подозрения в том, что Байден засыпал на мероприятиях, высказывались неоднократно.