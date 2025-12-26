В Башкирии студента арестовали за участие в террористической организации

УФА, 26 дек - РИА Новости. Суд в Башкирии арестовал несовершеннолетнего студента колледжа за участие в террористической организации, сообщило СУСК РФ по региону.

По данным следствия, с января по октябрь студент принимал участие в деятельности двух организаций, признанных решением Верховного суда России террористическими и запрещенными на территории РФ, размещая в специально созданных им каналах в популярном мессенджере информационные материалы, публично оправдывающие и пропагандирующие их идеологию и деятельность.