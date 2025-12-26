Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии студента арестовали за участие в террористической организации - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:35 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/bashkirija-2064858887.html
В Башкирии студента арестовали за участие в террористической организации
В Башкирии студента арестовали за участие в террористической организации - РИА Новости, 26.12.2025
В Башкирии студента арестовали за участие в террористической организации
Суд в Башкирии арестовал несовершеннолетнего студента колледжа за участие в террористической организации, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T13:35:00+03:00
2025-12-26T13:35:00+03:00
происшествия
россия
республика башкортостан
абзелиловский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
https://ria.ru/20251226/stavropol-2064780951.html
россия
республика башкортостан
абзелиловский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, республика башкортостан, абзелиловский район
Происшествия, Россия, Республика Башкортостан, Абзелиловский район
В Башкирии студента арестовали за участие в террористической организации

Студента уфимского колледжа арестовали за участие в террористической организации

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 26 дек - РИА Новости. Суд в Башкирии арестовал несовершеннолетнего студента колледжа за участие в террористической организации, сообщило СУСК РФ по региону.
"Белорецким межрайонным следственным отделом СУСК России по Республике Башкортостан предъявлено обвинение несовершеннолетнему студенту уфимского колледжа – уроженцу Абзелиловского района, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, с января по октябрь студент принимал участие в деятельности двух организаций, признанных решением Верховного суда России террористическими и запрещенными на территории РФ, размещая в специально созданных им каналах в популярном мессенджере информационные материалы, публично оправдывающие и пропагандирующие их идеологию и деятельность.
Отмечается, что в ходе допроса он признал вину в совершенном преступлении.
ФСБ сорвала теракт против военного в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
ФСБ сорвала теракт против военного в Ставрополе
Вчера, 09:51
 
ПроисшествияРоссияРеспублика БашкортостанАбзелиловский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала