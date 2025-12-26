https://ria.ru/20251226/bashkirija-2064858887.html
В Башкирии студента арестовали за участие в террористической организации
В Башкирии студента арестовали за участие в террористической организации
происшествия
россия
республика башкортостан
абзелиловский район
россия
республика башкортостан
абзелиловский район
УФА, 26 дек - РИА Новости. Суд в Башкирии арестовал несовершеннолетнего студента колледжа за участие в террористической организации, сообщило СУСК РФ по региону.
"Белорецким межрайонным следственным отделом СУСК России
по Республике Башкортостан
предъявлено обвинение несовершеннолетнему студенту уфимского колледжа – уроженцу Абзелиловского района
, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, с января по октябрь студент принимал участие в деятельности двух организаций, признанных решением Верховного суда России террористическими и запрещенными на территории РФ, размещая в специально созданных им каналах в популярном мессенджере информационные материалы, публично оправдывающие и пропагандирующие их идеологию и деятельность.
Отмечается, что в ходе допроса он признал вину в совершенном преступлении.