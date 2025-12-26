Рейтинг@Mail.ru
В России идет работа над созданием исламского банка - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:47 26.12.2025 (обновлено: 00:11 27.12.2025)
https://ria.ru/20251226/bank-2064991281.html
В России идет работа над созданием исламского банка
В России идет работа над созданием исламского банка - РИА Новости, 27.12.2025
В России идет работа над созданием исламского банка
В России идет работа над созданием банка, работающего по принципам исламского финансирования, заявил председатель комитета Государственной Думы по финансовому... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-26T21:47:00+03:00
2025-12-27T00:11:00+03:00
россия
анатолий аксаков
казань
госдума рф
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000532519_0:33:3072:1761_1920x0_80_0_0_752d1e54f3e001b2fe23333912aeda8b.jpg
https://ria.ru/20250915/kadyrov-2041945442.html
россия
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000532519_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fa83594b6317c8858a47f680336e9b80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, анатолий аксаков, казань, госдума рф, экономика
Россия, Анатолий Аксаков, Казань, Госдума РФ, Экономика
В России идет работа над созданием исламского банка

Депутат ГД Аксаков: в России работают над созданием исламского банка

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПункт обмена валюты в Москве
Пункт обмена валюты в Москве - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Пункт обмена валюты в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В России идет работа над созданием банка, работающего по принципам исламского финансирования, заявил председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"В настоящее время идут переговоры о создании исламского банка в России. Это должно дополнительно простимулировать развитие партнерского финансирования в нашей стране", — сказал он на открытии представительского центра AAOIFI в Казани.
По оценкам, объем этого рынка составляет минимум 1 триллион рублей, а целью является достижение объема в 10 триллионов рублей, добавил Аксаков. Этого можно достичь в относительно короткие сроки, если мы приложим активные усилия, подчеркнул депутат.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Кадыров заявил, что в Чечне востребован исламский банкинг
15 сентября, 05:26
 
РоссияАнатолий АксаковКазаньГосдума РФЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала