В России идет работа над созданием исламского банка
27.12.2025
В России идет работа над созданием исламского банка
В России идет работа над созданием банка, работающего по принципам исламского финансирования, заявил председатель комитета Государственной Думы по финансовому... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-26T21:47:00+03:00
2025-12-26T21:47:00+03:00
2025-12-27T00:11:00+03:00
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В России идет работа над созданием банка, работающего по принципам исламского финансирования, заявил председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"В настоящее время идут переговоры о создании исламского банка в России
. Это должно дополнительно простимулировать развитие партнерского финансирования в нашей стране", — сказал он на открытии представительского центра AAOIFI в Казани
.
По оценкам, объем этого рынка составляет минимум 1 триллион рублей, а целью является достижение объема в 10 триллионов рублей, добавил Аксаков. Этого можно достичь в относительно короткие сроки, если мы приложим активные усилия, подчеркнул депутат.