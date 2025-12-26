В России идет работа над созданием исламского банка

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В России идет работа над созданием банка, работающего по принципам исламского финансирования, заявил председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По оценкам, объем этого рынка составляет минимум 1 триллион рублей, а целью является достижение объема в 10 триллионов рублей, добавил Аксаков. Этого можно достичь в относительно короткие сроки, если мы приложим активные усилия, подчеркнул депутат.