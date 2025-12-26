Рейтинг@Mail.ru
На Байконуре подготовили новую ракету "Союз-5" к первому пуску - РИА Новости, 26.12.2025
09:07 26.12.2025 (обновлено: 15:20 26.12.2025)
На Байконуре подготовили новую ракету "Союз-5" к первому пуску
На Байконуре подготовили новую ракету "Союз-5" к первому пуску
"Союз-5" и стартовый комплекс подготовили к первому в истории пуску, сообщил заместитель гендиректора "Роскосмоса" по ракетным проектам Дмитрий Баранов. РИА Новости, 26.12.2025
Подготовка к пуску ракеты "Союз-5" на Байконуре
Ракета "Союз-5" собрана на Байконуре, носитель и стартовый комплекс готовы к первому в истории пуску, сообщил заместитель гендиректора "Роскосмоса" по ракетным проектам Дмитрий Баранов.
Огневые испытания блока первой ступени новой ракеты "Союз-5"
"Роскосмос" показал видеоролик огневых испытаний блока первой ступени новой ракеты "Союз-5". Испытания прошли вчера в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности, это завершающий этап наземной отработки.
байконур (город), роскосмос, космос - риа наука
Байконур (город), Роскосмос, Космос - РИА Наука
На Байконуре подготовили новую ракету "Союз-5" к первому пуску

"Роскосмос": ракета "Союз-5" собрана на Байконуре и готова к первому пуску

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. "Союз-5" и стартовый комплекс подготовили к первому в истории пуску, сообщил заместитель гендиректора "Роскосмоса" по ракетным проектам Дмитрий Баранов.
"На космодроме Байконур проведена общая сборка ракеты "Союз-5". И наземная инфраструктура, и сама ракета готовы к проведению первого пуска. Мы с партнерами по проекту приняли решение провести дополнительные проверки как бортовых систем, так и наземного оборудования", — сказал он.
Отмечается, что при создании ракеты использовались новые инженерные и технологические решения, поэтому специалисты выполняют расширенную программу испытаний для подтверждения надежности всех систем и элементов.
"Мы не стремимся запустить ракету к какому-то празднику или дате. Наша задача — обеспечить успех первого испытательного пуска", — отметил Баранов.
"Роскосмос" и казахстанские партнеры решили скорректировать сроки первого полета, который должен был состояться в конце года. Новую дату определят после завершения предусмотренных процедур и согласования между участниками программы, уточнили в госкорпорации.
После прохождения автономных испытаний ракету перегрузят на транспортно-установочный агрегат и доставят на стартовый комплекс. Там пройдет ее вертикализация, а затем — финальные тесты.
"Союз-5" — новая ракета среднего класса, предназначенная для отправки автоматических космических аппаратов на различные околоземные орбиты, в том числе с использованием разгонных блоков. Ее изготовили в самарском ракетно-космическом центре (РКЦ) "Прогресс".
Преимущества новинки — невысокая стоимость запуска и большая точность выведения полезной нагрузки. Ракету будут отправлять с модернизированной в рамках российско-казахстанского проекта "Байтерек" площадки номер 45 на космодроме Байконур.
В рамках летных испытаний предполагается выполнить три пуска "Союза-5". После их окончания планируется осуществлять не менее двух стартов в год.
Байконур (город)РоскосмосКосмос - РИА Наука
 
 
