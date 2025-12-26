На Байконуре подготовили новую ракету "Союз-5" к первому пуску

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. "Союз-5" и стартовый комплекс подготовили к первому в истории пуску, "Союз-5" и стартовый комплекс подготовили к первому в истории пуску, сообщил заместитель гендиректора "Роскосмоса" по ракетным проектам Дмитрий Баранов.

"На космодроме Байконур проведена общая сборка ракеты "Союз-5". И наземная инфраструктура, и сама ракета готовы к проведению первого пуска. Мы с партнерами по проекту приняли решение провести дополнительные проверки как бортовых систем, так и наземного оборудования", — сказал он.

Отмечается, что при создании ракеты использовались новые инженерные и технологические решения, поэтому специалисты выполняют расширенную программу испытаний для подтверждения надежности всех систем и элементов.

"Мы не стремимся запустить ракету к какому-то празднику или дате. Наша задача — обеспечить успех первого испытательного пуска", — отметил Баранов.

Роскосмос " и казахстанские партнеры решили скорректировать сроки первого полета, который должен был состояться в конце года. Новую дату определят после завершения предусмотренных процедур и согласования между участниками программы, уточнили в госкорпорации.

После прохождения автономных испытаний ракету перегрузят на транспортно-установочный агрегат и доставят на стартовый комплекс. Там пройдет ее вертикализация, а затем — финальные тесты.

"Союз-5" — новая ракета среднего класса, предназначенная для отправки автоматических космических аппаратов на различные околоземные орбиты, в том числе с использованием разгонных блоков. Ее изготовили в самарском ракетно-космическом центре (РКЦ) "Прогресс".

Преимущества новинки — невысокая стоимость запуска и большая точность выведения полезной нагрузки. Ракету будут отправлять с модернизированной в рамках российско-казахстанского проекта "Байтерек" площадки номер 45 на космодроме Байконур.