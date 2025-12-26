В Крыму отменили экскурсии на Ай-Петри из-за шторма

«

"В связи с неблагоприятными погодными условиями мы вынуждены отменить экскурсионные маршруты на субботу и воскресенье. Мы будем внимательно следить за ситуацией и примем решение о дальнейшем расписании в воскресенье", - говорится в сообщении.