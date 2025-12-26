https://ria.ru/20251226/ay-petri-2064969775.html
В Крыму отменили экскурсии на Ай-Петри из-за шторма
Экскурсионные маршруты на плато горы Ай-Петри в Крыму отменены на предстоящих выходных из-за надвигающегося шторма, сообщает туристический центр горного... РИА Новости, 26.12.2025
