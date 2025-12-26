Рейтинг@Mail.ru
В Крыму отменили экскурсии на Ай-Петри из-за шторма
18:46 26.12.2025 (обновлено: 18:50 26.12.2025)
В Крыму отменили экскурсии на Ай-Петри из-за шторма
Экскурсионные маршруты на плато горы Ай-Петри в Крыму отменены на предстоящих выходных из-за надвигающегося шторма, сообщает туристический центр горного...
В Крыму отменили экскурсии на Ай-Петри из-за шторма

Экскурсионные маршруты на Ай-Петри отменили из-за надвигающегося на Крым шторма

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Экскурсионные маршруты на плато горы Ай-Петри в Крыму отменены на предстоящих выходных из-за надвигающегося шторма, сообщает туристический центр горного тематического парка "Ай Петри".
"В связи с неблагоприятными погодными условиями мы вынуждены отменить экскурсионные маршруты на субботу и воскресенье. Мы будем внимательно следить за ситуацией и примем решение о дальнейшем расписании в воскресенье", - говорится в сообщении.
В турцентре призвали туристов не рисковать и не подниматься на плато самостоятельно, пока погодные условия не станут безопасными для поездки.
В свою очередь, в крымском управлении МЧС РФ сообщили, что в регионе объявлено штормовое предупреждение об опасных погодных явлениях.
"В связи с прохождением системы фронтальных разделов вечером 26 декабря, 27 и 28 декабря в Крыму ожидаются сложные погодные условия: снег, мокрый снег, ночью 27 декабря и днем 28 декабря очень сильные осадки, метель. Гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 20-25 м/с, в южных районах и в горах порывы до 30 м/с", - говорится в сообщении.
Логотип компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
"Яндекс" стал рассчитывать прогноз погоды с помощью ИИ-технологии
ТуризмРеспублика КрымАй-ПетриРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
