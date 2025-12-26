Рейтинг@Mail.ru
Мантуров рассказал о запуске бывших иностранных автозаводов в России - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:50 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/avtozavod-2064893831.html
Мантуров рассказал о запуске бывших иностранных автозаводов в России
Мантуров рассказал о запуске бывших иностранных автозаводов в России - РИА Новости, 26.12.2025
Мантуров рассказал о запуске бывших иностранных автозаводов в России
Все автомобильные площадки в России, которые оставили иностранные владельцы, будут запущены до конца лета следующего года, заявил первый вице-премьер Денис... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T14:50:00+03:00
2025-12-26T14:50:00+03:00
экономика
россия
денис мантуров
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052037625_0:55:3053:1772_1920x0_80_0_0_beb09889512b6c1d755fd603a61d8693.jpg
https://ria.ru/20251224/moshenniki-2064464414.html
https://ria.ru/20251226/avto-2064858390.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052037625_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_27d5386775db635e61d7e19ba2b86c89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, денис мантуров, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Мантуров рассказал о запуске бывших иностранных автозаводов в России

Мантуров: все бывшие иностранные автозаводы в России будут запущены до лета

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Денис Мантуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Все автомобильные площадки в России, которые оставили иностранные владельцы, будут запущены до конца лета следующего года, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.
"Запуск тех площадок, которые последние два года адаптировались после ухода иностранных брендов, - 80% площадок уже запустили свои линейки и до лета следующего года будут запущены все площадки", - сказал он в интервью "России-24".
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
МВД объяснило, как не попасть на мошенников при покупке машины из-за рубежа
24 декабря, 20:59
Мантуров добавил, что уже у всех есть российские и дружественные бенефициары. "Активно наши партнеры реализовывают наши планы государственной политики в части развития и совместной разработки универсальных платформ, использования унификации компонентной базы с использованием, в первую очередь, российских производителей автокомпонентной отрасли", - добавил первый вице-премьер.
При этом если каких-то компетенций нет, то российская отрасль "готова принять и наших дружественных партнеров с их наработками и технологиями в части автокомпонентов".
"Уверен, что ... они должны нам к 2030 году обеспечить в рамках разрабатываемой стратегии выход на объем рынка, я так осторожно скажу, 2,5 миллиона автомобилей. Конечно, нам хотелось бы вернуться к 3 (миллионам автомобилей - ред.). Мы уже имели опыт в современной России, и наши производственные мощности рассчитаны как раз-таки на 3 миллиона. Но мы консервативно ставим для себя планку в 2,5 миллиона", - сказал Мантуров.
В начале декабря текущего года глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщал, что перезапущенные после уходов иностранцев автомобильные площадки в России за январь-октябрь текущего года произвели в 1,5 раза больше автомобилей по отношению к аналогичному периоду прошлого года - около 300 тысяч единиц. Доля произведенных автомобилей перезапущенными заводами за 10 месяцев текущего года составила 44%.
Ранее Мантуров сообщил в интервью РИА Новости, что почти все "брошенные" иностранцами автозаводы в России на сегодняшний день перезапущены, 11 из 13 предприятий возобновили полноценную работу, а еще два должны быть запущены в 2026 году.
Сборка автомобиля на производственной линии Московского автомобильного завода Москвич - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
В России произвели 750 тысяч автомобилей за год
Вчера, 13:34
 
ЭкономикаРоссияДенис МантуровАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала