Мантуров рассказал о запуске бывших иностранных автозаводов в России

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Все автомобильные площадки в России, которые оставили иностранные владельцы, будут запущены до конца лета следующего года, Все автомобильные площадки в России, которые оставили иностранные владельцы, будут запущены до конца лета следующего года, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

"Запуск тех площадок, которые последние два года адаптировались после ухода иностранных брендов, - 80% площадок уже запустили свои линейки и до лета следующего года будут запущены все площадки", - сказал он в интервью "России-24".

Мантуров добавил, что уже у всех есть российские и дружественные бенефициары. "Активно наши партнеры реализовывают наши планы государственной политики в части развития и совместной разработки универсальных платформ, использования унификации компонентной базы с использованием, в первую очередь, российских производителей автокомпонентной отрасли", - добавил первый вице-премьер.

При этом если каких-то компетенций нет, то российская отрасль "готова принять и наших дружественных партнеров с их наработками и технологиями в части автокомпонентов".

"Уверен, что ... они должны нам к 2030 году обеспечить в рамках разрабатываемой стратегии выход на объем рынка, я так осторожно скажу, 2,5 миллиона автомобилей. Конечно, нам хотелось бы вернуться к 3 (миллионам автомобилей - ред.). Мы уже имели опыт в современной России , и наши производственные мощности рассчитаны как раз-таки на 3 миллиона. Но мы консервативно ставим для себя планку в 2,5 миллиона", - сказал Мантуров.

В начале декабря текущего года глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщал, что перезапущенные после уходов иностранцев автомобильные площадки в России за январь-октябрь текущего года произвели в 1,5 раза больше автомобилей по отношению к аналогичному периоду прошлого года - около 300 тысяч единиц. Доля произведенных автомобилей перезапущенными заводами за 10 месяцев текущего года составила 44%.