В Минцифры рассказали о всплеске интереса к творчеству Льва Толстого
04:53 26.12.2025
В Минцифры рассказали о всплеске интереса к творчеству Льва Толстого
В Минцифры рассказали о всплеске интереса к творчеству Льва Толстого
Лев Толстой впервые за долгое время может стать самым продаваемым автором в России по итогам 2025 года, сообщил РИА Новости директор департамента... РИА Новости, 26.12.2025
россия, лев толстой (писатель), владимир григорьев, александр пушкин
Россия, Лев Толстой (писатель), Владимир Григорьев, Александр Пушкин
В Минцифры рассказали о всплеске интереса к творчеству Льва Толстого

РИА Новости: Лев Толстой может стать самым продаваемым автором в РФ в 2025 году

Писатель Лев Николаевич Толстой в Ясной Поляне
Писатель Лев Николаевич Толстой в Ясной Поляне - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Писатель Лев Николаевич Толстой в Ясной Поляне. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Лев Толстой впервые за долгое время может стать самым продаваемым автором в России по итогам 2025 года, сообщил РИА Новости директор департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры РФ Владимир Григорьев.
"Отмечается большой взрыв интереса к Толстому. Лев Николаевич, я думаю, по результатам года будет самым продаваемым автором", - сказал Григорьев.
Он напомнил, что наиболее популярными произведениями Толстого остаются "Воскресенье", "Анна Каренина" и "Война и мир", однако пока трудно предположить, какая именно книга станет самой продаваемой в этом году.
"Впервые, может быть, за долгие-долгие годы Лев Николаевич вернулся на позицию топ-продаж", - заключил собеседник агентства.
Прошлый год был отмечен высоким интересом к Александру Пушкину, он стал самым продаваемым автором в России. Кроме того, роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" стал самой популярной цифровой книгой в России по итогам 2024 года.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
