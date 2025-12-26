https://ria.ru/20251226/avtor-2064758693.html
В Минцифры рассказали о всплеске интереса к творчеству Льва Толстого
В Минцифры рассказали о всплеске интереса к творчеству Льва Толстого
В Минцифры рассказали о всплеске интереса к творчеству Льва Толстого
Лев Толстой впервые за долгое время может стать самым продаваемым автором в России по итогам 2025 года, сообщил РИА Новости директор департамента... РИА Новости, 26.12.2025
россия
лев толстой (писатель)
владимир григорьев
александр пушкин
россия
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Лев Толстой впервые за долгое время может стать самым продаваемым автором в России по итогам 2025 года, сообщил РИА Новости директор департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры РФ Владимир Григорьев.
"Отмечается большой взрыв интереса к Толстому
. Лев Николаевич, я думаю, по результатам года будет самым продаваемым автором", - сказал Григорьев
.
Он напомнил, что наиболее популярными произведениями Толстого остаются "Воскресенье", "Анна Каренина" и "Война и мир", однако пока трудно предположить, какая именно книга станет самой продаваемой в этом году.
"Впервые, может быть, за долгие-долгие годы Лев Николаевич вернулся на позицию топ-продаж", - заключил собеседник агентства.
Прошлый год был отмечен высоким интересом к Александру Пушкину
, он стал самым продаваемым автором в России
. Кроме того, роман Михаила Булгакова
"Мастер и Маргарита" стал самой популярной цифровой книгой в России по итогам 2024 года.