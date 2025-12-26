В Минцифры рассказали о всплеске интереса к творчеству Льва Толстого

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Лев Толстой впервые за долгое время может стать самым продаваемым автором в России по итогам 2025 года, сообщил РИА Новости директор департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры РФ Владимир Григорьев.

Он напомнил, что наиболее популярными произведениями Толстого остаются "Воскресенье", "Анна Каренина" и "Война и мир", однако пока трудно предположить, какая именно книга станет самой продаваемой в этом году.