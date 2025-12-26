Мантуров рассказал о продаже российских автомобилей по льготным программам

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Около 200 тысяч автомобилей российского производства продано в России в текущем году по программам поддержки спроса, сказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"При этом мы оказали существенно поддержку нашим потребителям, направив на программы автокредитования, льготного лизинга, на поддержку газомоторного направления 74 миллиарда рублей из бюджета. И мы обеспечили таким образом поддержку продажи 200 тысяч автомобилей", - сказал Мантуров в рамках интервью телеканалу "Россия 24" .

Программа льготного автокредитования предусматривает скидку от стоимости электромобиля в размере 35%, но не более 925 тысяч рублей, от стоимости автомобиля с ДВС - 20%, а для жителей Дальневосточного федерального округа - 25%. Программа действует для медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, инвалидов, а также распространяется на семьи с детьми, приобретающие автомобиль в регионах ДФО.