15:40 26.12.2025
Мантуров рассказал о продаже российских автомобилей по льготным программам
Мантуров рассказал о продаже российских автомобилей по льготным программам
экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), авто
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Авто
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Около 200 тысяч автомобилей российского производства продано в России в текущем году по программам поддержки спроса, сказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"При этом мы оказали существенно поддержку нашим потребителям, направив на программы автокредитования, льготного лизинга, на поддержку газомоторного направления 74 миллиарда рублей из бюджета. И мы обеспечили таким образом поддержку продажи 200 тысяч автомобилей", - сказал Мантуров в рамках интервью телеканалу "Россия 24".

Программа льготного автокредитования предусматривает скидку от стоимости электромобиля в размере 35%, но не более 925 тысяч рублей, от стоимости автомобиля с ДВС - 20%, а для жителей Дальневосточного федерального округа - 25%. Программа действует для медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, инвалидов, а также распространяется на семьи с детьми, приобретающие автомобиль в регионах ДФО.
В мае Минпромторг расширил ее подпрограммой "Семейный автомобиль". Дополнительно к уже действующим категориям граждан с 13 мая текущего года приобрести отечественный автомобиль на более выгодных условиях со скидкой в 10% могут семьи по всей России, имеющие двух и более детей.
Также предусмотрены особые условия на приобретение автомобилей с ручным управлением – скидка на такие транспортные средства для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий, составляет 40%.
Новые автомобили в автосалоне - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Минпромторг расширил программу льготного автокредитования
26 мая, 19:38
 
