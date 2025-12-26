Рейтинг@Mail.ru
В России произвели 750 тысяч автомобилей за год
13:34 26.12.2025 (обновлено: 14:51 26.12.2025)
В России произвели 750 тысяч автомобилей за год
В России произвели 750 тысяч автомобилей за год - РИА Новости, 26.12.2025
В России произвели 750 тысяч автомобилей за год
Производство автомобилей в РФ в текущем году оценивается на уровне 750 тысяч машин, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 26.12.2025
В России произвели 750 тысяч автомобилей за год

Мантуров: в России произвели 750 тысяч автомобилей за 2025 год

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Производство автомобилей в РФ в текущем году оценивается на уровне 750 тысяч машин, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Что касается производства, то мы произвели - конечно, мы посчитаем до конца цифры, более точные цифры появятся в конце января, - но предварительно, по такой оперативной статистике, мы уже понимаем - это будет около 750 тысяч автомобилей", - сказал Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24".
Ранее Росстат сообщал, что производство легковых автомобилей в России в январе-ноябре 2025 года снизилось на 12,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составило 591 тысячу единиц. Выпуск грузовых автомобилей за 11 месяцев текущего года снизился на 32,8% к аналогичному периоду прошлого года - до 119 тысяч.
Покупка машины - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Доля одобрения автокредитов в России этой осенью упала
Вчера, 03:44
 
ЭкономикаРоссияДенис МантуровФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
