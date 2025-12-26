https://ria.ru/20251226/avto-2064858390.html
В России произвели 750 тысяч автомобилей за год
Производство автомобилей в РФ в текущем году оценивается на уровне 750 тысяч машин, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T13:34:00+03:00
2025-12-26T13:34:00+03:00
2025-12-26T14:51:00+03:00
экономика
россия
денис мантуров
федеральная служба государственной статистики (росстат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064072629_0:98:3292:1950_1920x0_80_0_0_681bc158e8a810502089fbc764c82cde.jpg
россия
В России произвели 750 тысяч автомобилей за год
Мантуров: в России произвели 750 тысяч автомобилей за 2025 год