26.12.2025
22:54 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/aviatsiya-2064995397.html
Документ: безопасность полетов в России должна соответствовать ИКАО
Документ: безопасность полетов в России должна соответствовать ИКАО
Уровень безопасности полетов в России должен соответствовать стандартам Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и лучшим мировым практикам, указано РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T22:54:00+03:00
2025-12-26T22:54:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
международная организация гражданской авиации
россия
Документ: безопасность полетов в России должна соответствовать ИКАО

Airbus A320 в аэропорту "Шереметьево" в Москве
Airbus A320 в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Airbus A320 в аэропорту "Шереметьево" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Уровень безопасности полетов в России должен соответствовать стандартам Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и лучшим мировым практикам, указано в программе безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым утвердил эту программу. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Программа определяет в том числе цели в области безопасности полетов.
Одной из них является "достижение и поддержание уровня безопасности полетов, соответствующего стандартам Международной организации гражданской авиации и лучшим мировым практикам в области безопасности полетов".
Кроме того, программой предусмотрено "создание среды, поощряющей сообщение об инцидентах и угрозах безопасности полетов без страха необоснованного наказания, при четком разграничении между человеческой ошибкой, нарушением обязательных требований и халатностью".
Премьер Михаил Мишустин и глава Росавиации Дмитрий Ядров
Мишустин рассказал о работе по повышению безопасности полетов
17 сентября, 10:34
 
Общество Россия Михаил Мишустин Международная организация гражданской авиации
 
 
