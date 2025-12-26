Документ: безопасность полетов в России должна соответствовать ИКАО

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Уровень безопасности полетов в России должен соответствовать стандартам Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и лучшим мировым практикам, указано в программе безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым утвердил эту программу. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Программа определяет в том числе цели в области безопасности полетов.
Одной из них является "достижение и поддержание уровня безопасности полетов, соответствующего стандартам Международной организации гражданской авиации и лучшим мировым практикам в области безопасности полетов".
Кроме того, программой предусмотрено "создание среды, поощряющей сообщение об инцидентах и угрозах безопасности полетов без страха необоснованного наказания, при четком разграничении между человеческой ошибкой, нарушением обязательных требований и халатностью".
