https://ria.ru/20251226/ataku-2064748911.html
В Волгоградской области отражают атаку БПЛА
В Волгоградской области отражают атаку БПЛА - РИА Новости, 26.12.2025
В Волгоградской области отражают атаку БПЛА
Атаку БПЛА отражают в Волгоградской области, пострадавших и повреждений нет, сообщает губернатор Андрей Бочаров. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T00:51:00+03:00
2025-12-26T00:51:00+03:00
2025-12-26T00:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
волгоградская область
андрей бочаров
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002257952_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_737da915bf20ef379073bf50a4610196.jpg
https://ria.ru/20251226/plan-2064747739.html
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002257952_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a1684e1b650d767a2b7a0c200d9437cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоградская область, андрей бочаров, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Волгоградской области отражают атаку БПЛА
На территории Волгоградской области отражают атаку БПЛА