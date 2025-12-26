https://ria.ru/20251226/ataka-2064993332.html
Жительница Красноармейска пострадала при ударе беспилотника ВСУ
Жительница Красноармейска пострадала при ударе беспилотника ВСУ - РИА Новости, 26.12.2025
Жительница Красноармейска пострадала при ударе беспилотника ВСУ
Мирная жительница получила ранения в результате атаки украинского беспилотника по освобожденному Красноармейску в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T22:16:00+03:00
2025-12-26T22:16:00+03:00
2025-12-26T22:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
красноармейск
денис пушилин
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
красноармейск
украина
