Жительница Красноармейска пострадала при ударе беспилотника ВСУ - РИА Новости, 26.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
22:16 26.12.2025 (обновлено: 22:20 26.12.2025)
Жительница Красноармейска пострадала при ударе беспилотника ВСУ
Жительница Красноармейска пострадала при ударе беспилотника ВСУ
Мирная жительница получила ранения в результате атаки украинского беспилотника по освобожденному Красноармейску в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 26.12.2025
ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате атаки украинского беспилотника по освобожденному Красноармейску в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин.
Красноармейске в результате атаки ударного БПЛА пострадала женщина 1967 года рождения, ей оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Пушилин в Telegram-канале.
Красноармейск в ДНР был освобожден 1 декабря силами российской группировки "Центр".
