26.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:15 26.12.2025
В Запорожской области более 14 тысяч абонентов остались без света
Более 14 тысяч абонентов остались без света в Запорожской области из-за удара беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
В Запорожской области более 14 тысяч абонентов остались без света

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередачи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Более 14 тысяч абонентов остались без света в Запорожской области из-за удара беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Более 14 тысяч абонентов остались без электроснабжения в результате удара беспилотников противника по электрическим сетям Пологовского муниципального округа. Восстановительные работы начнутся в ближайшее время", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, повреждена линия электропередачи, обесточены села Басань, Тарасовка, Новофёдоровка, Павловское, Ожерельное, Инженерное, Шевченково, Григоровка, Семёновка и частично город Пологи — всего 14132 абонента.
