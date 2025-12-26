https://ria.ru/20251226/ataka-2064905160.html
В Запорожской области более 14 тысяч абонентов остались без света
В Запорожской области более 14 тысяч абонентов остались без света - РИА Новости, 26.12.2025
В Запорожской области более 14 тысяч абонентов остались без света
Более 14 тысяч абонентов остались без света в Запорожской области из-за удара беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 26.12.2025
В Запорожской области более 14 тысяч абонентов остались без света
