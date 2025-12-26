Израильские ВВС атаковали несколько районов на востоке и юге Ливана

В четверг в результате ударов израильских беспилотников на востоке и юге Ливана погибли три человека, один получил ранения. Аналогичные атаки израильских БПЛА были осуществлены на юге Ливана в среду, тогда погиб один человек, и во вторник, когда погибли трое, включая военнослужащего армии Ливана.