Израильские ВВС атаковали несколько районов на востоке и юге Ливана

БЕЙРУТ, 26 дек - РИА Новости. Израильская боевая авиация нанесла серии ударов по районам на востоке и юге Ливана, передает ливанское национальное агентство NNA.
"Вражеская авиация нанесла серии ударов в долине Кфармальки - Бсалия (на юге Ливана - ред.)", - передает агентство.
Также сообщается о серии ударов в горных районах Хермель на востоке страны.
В четверг в результате ударов израильских беспилотников на востоке и юге Ливана погибли три человека, один получил ранения. Аналогичные атаки израильских БПЛА были осуществлены на юге Ливана в среду, тогда погиб один человек, и во вторник, когда погибли трое, включая военнослужащего армии Ливана.
В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня в соответствии с американским планом урегулирования. Согласно нему, в течение 60 дней с момента прекращения огня ливанская армия должна была занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны были быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от израильской границы. Государство Израиль за это время должно было полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны, при этом сохраняя за собой право отвечать на любое нарушение условий прекращения огня со стороны движения.
По прошествии этого периода Израиль вывел войска из соседнего государства, но сохранил военное присутствие на пяти приграничных позициях в Ливане. Ливанская армия, в свою очередь, также не сумела полностью обеспечить отход "Хезболлах" к северу от Литани и демонтировать инфраструктуру движения.
Канцелярия ливанского президента Джозефа Ауна 19 декабря заявила, что третий раунд непрямых переговоров между Ливаном и Израилем запланирован на 7 января 2026 года.
