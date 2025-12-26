Рейтинг@Mail.ru
К движению Карапетяна в Армении присоединились 16 тысяч добровольцев
26.12.2025
20:25 26.12.2025
К движению Карапетяна в Армении присоединились 16 тысяч добровольцев
ЕРЕВАН, 26 дек - РИА Новости. К возглавляемому предпринимателем Самвелом Карапетяном движению "По-нашему" в Армении присоединились 16 тысяч добровольцев, сообщает в пятницу пресс-служба движения.
Ранее сторонники Карапетяна объявили о создании бизнесменом неполитического добровольного движения "По-нашему", на основе которого планируют сформировать новую политическую силу в Армении.
Сторонники предпринимателя, владельца компании Ташир Групп Самвела Карапетяна - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Пять тысяч добровольцев присоединились к движению Карапетяна в Армении
11 октября, 14:21
«
"Догадайтесь, какое движение было самым быстрорастущим в Армении? К движению "По-нашему" уже присоединились 16 тысяч добровольцев. Армения сильна с Самвелом Карапетяном", - говорится в сообщении.
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали его после того, как предприниматель заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
Карапетян находится в заключении с 18 июня. Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви.
Ранее американский адвокат Карапетяна Роберт Амстердам пообещал проинформировать международные инстанции о проблеме политических заключенных в Армении. Он также сообщил, что защита бизнесмена намерена обратиться в Европейский суд по правам человека и другие инстанции.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Племянник Самвела Карапетяна Нарек Карапетян - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Племянник арестованного в Армении бизнесмена дал интервью Такеру Карлсону
4 ноября, 11:52
 
