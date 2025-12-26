https://ria.ru/20251226/arest-2064968315.html
Суд заочно арестовал экс-замгубернатора Ростовской области Окунева
Суд заочно арестовал экс-замгубернатора Ростовской области Окунева
2025-12-26T18:41:00+03:00
2025-12-26T18:41:00+03:00
2025-12-26T18:49:00+03:00
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 дек - РИА Новости. Суд заочно арестовал бывшего замгубернатора Ростовской области - министра транспорта Владимира Окунева, обвиняемого в превышении должностных полномочий и ограничении конкуренции, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов региона.
"Постановлением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону
от 26 декабря Окуневу Владимиру Владимировичу была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца с момента фактического задержания", - сказал он, добавив, что мера пресечения избрана заочно.
По данным правоохранителей, фигурант в период работы директором предприятия фактически осуществлял управление юрлицом-конкурентом на рынке работ по строительству, ремонту и содержанию автодорог. Таким образом было заключено антиконкурентное соглашение между организациями: они совместно участвовали в закупках, совершая действия, направленные на поддержание цен и заключение госконтрактов по максимально высокой стоимости.
Ущерб предприятию превысил 200 миллионов рублей. Экс-замгубернатора объявили в розыск.
Ранее Генпрокуратура РФ
сообщила, что суд изъял в доход государства имущество Окунева, его бывшего заместителя и их родственников, полученное коррупционным путем. В казну РФ было взыскано в том числе 36 объектов недвижимости в Москве
и Ростовской области
, 25 грузовых и премиальных транспортных средств более чем на 600 миллионов рублей.