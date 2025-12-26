Рейтинг@Mail.ru
Суд заочно арестовал экс-замгубернатора Ростовской области Окунева - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:41 26.12.2025 (обновлено: 18:49 26.12.2025)
https://ria.ru/20251226/arest-2064968315.html
Суд заочно арестовал экс-замгубернатора Ростовской области Окунева
Суд заочно арестовал экс-замгубернатора Ростовской области Окунева - РИА Новости, 26.12.2025
Суд заочно арестовал экс-замгубернатора Ростовской области Окунева
Суд заочно арестовал бывшего замгубернатора Ростовской области - министра транспорта Владимира Окунева, обвиняемого в превышении должностных полномочий и... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T18:41:00+03:00
2025-12-26T18:49:00+03:00
происшествия
ростовская область
россия
генеральная прокуратура рф
ростов-на-дону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:71:1200:747_1920x0_80_0_0_1eb436cebdbc4efa67ac9ff7fd1ce870.jpg
https://ria.ru/20251030/delo-2051786536.html
ростовская область
россия
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_85:0:1152:800_1920x0_80_0_0_3ce2ad7afc6a1a84a309a4f9388f9540.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростовская область, россия, генеральная прокуратура рф, ростов-на-дону
Происшествия, Ростовская область, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Ростов-на-Дону
Суд заочно арестовал экс-замгубернатора Ростовской области Окунева

Экс-замгубернатора Ростовской области арестовали заочно за превышение полномочий

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Яков Андреев
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 дек - РИА Новости. Суд заочно арестовал бывшего замгубернатора Ростовской области - министра транспорта Владимира Окунева, обвиняемого в превышении должностных полномочий и ограничении конкуренции, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов региона.
«
"Постановлением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону от 26 декабря Окуневу Владимиру Владимировичу была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца с момента фактического задержания", - сказал он, добавив, что мера пресечения избрана заочно.
По данным правоохранителей, фигурант в период работы директором предприятия фактически осуществлял управление юрлицом-конкурентом на рынке работ по строительству, ремонту и содержанию автодорог. Таким образом было заключено антиконкурентное соглашение между организациями: они совместно участвовали в закупках, совершая действия, направленные на поддержание цен и заключение госконтрактов по максимально высокой стоимости.
Ущерб предприятию превысил 200 миллионов рублей. Экс-замгубернатора объявили в розыск.
Ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что суд изъял в доход государства имущество Окунева, его бывшего заместителя и их родственников, полученное коррупционным путем. В казну РФ было взыскано в том числе 36 объектов недвижимости в Москве и Ростовской области, 25 грузовых и премиальных транспортных средств более чем на 600 миллионов рублей.
Правосудие. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Экс-депутата заксобрания Пермского края арестовали
30 октября, 11:14
 
ПроисшествияРостовская областьРоссияГенеральная прокуратура РФРостов-на-Дону
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала