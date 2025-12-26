Россияне начали бронировать отели в Анталье заранее

АНКАРА, 26 дек - РИА Новости. Рост раннего бронирования со стороны российских туристов отмечается в турецкой Анталье, на фоне подорожания отдыха они чаще выбирают четырехзвездочные отели, сообщил РИА Новости представитель турсектора, владелец одного из наиболее известных отелей региона Мехмет Уста Бильгинер.

По его словам, российские туристы уже адаптировались к постепенному подорожанию отдыха в Турции

"Речь идет не о снижении интереса, а о перераспределении спроса. Часть туристов предпочитает выбирать отели категории "четыре звезды" вместо пятизвездочных, при этом заметно растет интерес к программам раннего бронирования", - сказал собеседник агентства.

Бильгинер также указал на долгосрочные последствия для турсектора, которые вызовет повышение со следующего года минимального размера оплаты труда в Турции на 27% - до 655 долларов. По его мнению, этот фактор будет стимулировать отели повышать качество сервиса, чтобы оправдать рост цен, ускорит уход с рынка менее устойчивых игроков и сделает турецкий туризм менее дешевым, но более стабильным.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила о значительном росте спроса на зарубежные поездки в период новогодних праздников. По ее словам, интерес к отдыху за границей увеличился в среднем на 60% по сравнению с прошлым годом.

Египет, ОАЭ, Среди ключевых причин она назвала укрепление рубля, а также желание туристов провести отпуск в теплых странах после "странного" лета 2025 года. В топ-5 самых популярных направлений на новогодние праздники, по данным АТОР, вошли Таиланд Вьетнам и Турция.

Согласно статистическим данным, за первые девять месяцев 2025 года около 3,3 миллиона российских туристов выбрали Анталью , что примерно на 1,9% больше, чем за тот же период 2024 года. Почти 60% всех россиян, посетивших Турцию в этот период, были в Анталье. По данным АТОР, курорты Антальи только в июле приняли более 618 тысяч российских туристов, что на 3,4% превышает показатель прошлого года.