Рейтинг@Mail.ru
Россияне начали бронировать отели в Анталье заранее - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
07:02 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/antalya-2064762736.html
Россияне начали бронировать отели в Анталье заранее
Россияне начали бронировать отели в Анталье заранее - РИА Новости, 26.12.2025
Россияне начали бронировать отели в Анталье заранее
Рост раннего бронирования со стороны российских туристов отмечается в турецкой Анталье, на фоне подорожания отдыха они чаще выбирают четырехзвездочные отели,... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T07:02:00+03:00
2025-12-26T07:02:00+03:00
туризм
анталья (провинция)
турция
таиланд
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015844150_0:0:1383:778_1920x0_80_0_0_a05bbbee8ca72f9f2f6a56a316b76709.jpg
https://ria.ru/20251224/rossijane-2064209039.html
https://ria.ru/20251223/turtsiya-2064099981.html
анталья (провинция)
турция
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015844150_37:0:1273:927_1920x0_80_0_0_c93ecaa8b4cc68b99f50bae047884881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анталья (провинция), турция, таиланд, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), новый год
Туризм, Анталья (провинция), Турция, Таиланд, Майя Ломидзе, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новый год
Россияне начали бронировать отели в Анталье заранее

РИА Новости: россияне начали бронировать отели в Анталье заранее

© Sputnik / Туран Салджы | Перейти в медиабанкРоссийские туристы в аэропорту Антальи
Российские туристы в аэропорту Антальи - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Sputnik / Туран Салджы
Перейти в медиабанк
Российские туристы в аэропорту Антальи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 26 дек - РИА Новости. Рост раннего бронирования со стороны российских туристов отмечается в турецкой Анталье, на фоне подорожания отдыха они чаще выбирают четырехзвездочные отели, сообщил РИА Новости представитель турсектора, владелец одного из наиболее известных отелей региона Мехмет Уста Бильгинер.
По его словам, российские туристы уже адаптировались к постепенному подорожанию отдыха в Турции.
Пассажиры ожидают своих рейсов в зале аэропорта Шереметьево. - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Россияне этой зимой могут долететь прямыми рейсами в 41 страну
24 декабря, 00:53
"Речь идет не о снижении интереса, а о перераспределении спроса. Часть туристов предпочитает выбирать отели категории "четыре звезды" вместо пятизвездочных, при этом заметно растет интерес к программам раннего бронирования", - сказал собеседник агентства.
Бильгинер также указал на долгосрочные последствия для турсектора, которые вызовет повышение со следующего года минимального размера оплаты труда в Турции на 27% - до 655 долларов. По его мнению, этот фактор будет стимулировать отели повышать качество сервиса, чтобы оправдать рост цен, ускорит уход с рынка менее устойчивых игроков и сделает турецкий туризм менее дешевым, но более стабильным.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила о значительном росте спроса на зарубежные поездки в период новогодних праздников. По ее словам, интерес к отдыху за границей увеличился в среднем на 60% по сравнению с прошлым годом.
Среди ключевых причин она назвала укрепление рубля, а также желание туристов провести отпуск в теплых странах после "странного" лета 2025 года. В топ-5 самых популярных направлений на новогодние праздники, по данным АТОР, вошли Таиланд, Египет, ОАЭ, Вьетнам и Турция.
Согласно статистическим данным, за первые девять месяцев 2025 года около 3,3 миллиона российских туристов выбрали Анталью, что примерно на 1,9% больше, чем за тот же период 2024 года. Почти 60% всех россиян, посетивших Турцию в этот период, были в Анталье. По данным АТОР, курорты Антальи только в июле приняли более 618 тысяч российских туристов, что на 3,4% превышает показатель прошлого года.
По данным властей региона, с января по октябрь 2025 года Анталья приняла около 3,89 миллиона российских туристов - более 60% всех визитов россиян в Турцию.
Пляж в Анталье, Турция - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Турсектор Антальи ожидает снижения цен на отдых летом
23 декабря, 14:58
 
ТуризмАнталья (провинция)ТурцияТаиландМайя ЛомидзеАссоциация туроператоров России (АТОР)Новый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала