26.12.2025
Космонавт Федяев приступил к экзаменам перед вторым полетом на Crew Dragon
10:40 26.12.2025 (обновлено: 10:46 26.12.2025)
Космонавт Федяев приступил к экзаменам перед вторым полетом на Crew Dragon
Российский космонавт Андрей Федяев, который в следующем году второй раз в своей карьере полетит на Международную космическую станцию на американском корабле... РИА Новости, 26.12.2025
Первый россиянин, который два раза слетает на Crew Dragon, приступил к экзаменам

Космонавт Андрей Федяев на экзаменационной комплексной тренировке на тренажерах российского сегмента Международной космической станции перед вторым космическим полетом в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке
Космонавт Андрей Федяев на экзаменационной комплексной тренировке на тренажерах российского сегмента Международной космической станции перед вторым космическим полетом в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке
ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 26 дек – РИА Новости. Российский космонавт Андрей Федяев, который в следующем году второй раз в своей карьере полетит на Международную космическую станцию на американском корабле Crew Dragon, начал сдавать экзамены, передаёт в пятницу корреспондент РИА Новости.
Комплексные экзаменационные тренировки у Федяева проходят на тренажёре российского сегмента МКС. По итогам испытаний будет определено, готов ли Федяев к работе на станции.
Космонавт Андрей Федяев на экзаменационной комплексной тренировке на тренажерах российского сегмента МКС перед вторым космическим полетом в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке. 26 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Космонавт Федяев заявил, что хотел бы слетать и на российском "Союзе"
Вчера, 10:28
Вчера, 10:28
Как сообщили ранее в НАСА, корабль миссии Crew-12, в которую, помимо Федяева, входят астронавты НАСА Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также европейский астронавт, француженка Софи Адено, отправится к МКС не ранее 15 февраля 2026 года.
Федяев вошёл в состав экипажа американского корабля совсем недавно. Изначально планировалось, что на Crew Dragon отправится уже три раза летавший на "Союзах" Олег Артемьев. Однако 1 декабря обновился раздел сайта Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, посвящённый готовящимся к полёту экипажам, вместо ранее указанного там Артемьева появилось имя Федяева.
Позднее "Роскосмос" подтвердил замену в составе экипажа, а также сообщил, что это произошло из-за того, что Артемьев перешёл на другую работу.
Федяев был зачислен в отряд космонавтов 25 апреля 2013 года. Первый полёт он совершил со 2 марта по 4 сентября 2023 года. На Международную космическую станцию Федяев слетал и вернулся с неё на американском корабле Crew Dragon. Он стал вторым россиянином (после Анны Кикиной, полёт которой состоялся с 5 октября 2022 года по 12 марта 2023 года), слетавшим на МКС на этом корабле.
О включении Федяева в какой-либо другой из готовящихся к полёту на МКС экипажей ранее не сообщалось. Таким образом, Федяев станет первым россиянином, который дважды слетает на Crew Dragon.
На Байконуре подготовили новую ракету "Союз-5" к первому пуску
Вчера, 09:07
На Байконуре подготовили новую ракету "Союз-5" к первому пуску
Вчера, 09:07
 
