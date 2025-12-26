Космонавт Андрей Федяев на экзаменационной комплексной тренировке на тренажерах российского сегмента Международной космической станции перед вторым космическим полетом в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке

Космонавт Федяев приступил к экзаменам перед вторым полетом на Crew Dragon

ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 26 дек – РИА Новости. Российский космонавт Андрей Федяев, который в следующем году второй раз в своей карьере полетит на Международную космическую станцию на американском корабле Crew Dragon, начал сдавать экзамены, передаёт в пятницу корреспондент РИА Новости.

Комплексные экзаменационные тренировки у Федяева проходят на тренажёре российского сегмента МКС. По итогам испытаний будет определено, готов ли Федяев к работе на станции.

Как сообщили ранее в НАСА , корабль миссии Crew-12, в которую, помимо Федяева, входят астронавты НАСА Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также европейский астронавт, француженка Софи Адено, отправится к МКС не ранее 15 февраля 2026 года.

Федяев вошёл в состав экипажа американского корабля совсем недавно. Изначально планировалось, что на Crew Dragon отправится уже три раза летавший на "Союзах" Олег Артемьев . Однако 1 декабря обновился раздел сайта Центра подготовки космонавтов ( ЦПК ) имени Гагарина, посвящённый готовящимся к полёту экипажам, вместо ранее указанного там Артемьева появилось имя Федяева.

Позднее " Роскосмос " подтвердил замену в составе экипажа, а также сообщил, что это произошло из-за того, что Артемьев перешёл на другую работу.

Федяев был зачислен в отряд космонавтов 25 апреля 2013 года. Первый полёт он совершил со 2 марта по 4 сентября 2023 года. На Международную космическую станцию Федяев слетал и вернулся с неё на американском корабле Crew Dragon. Он стал вторым россиянином (после Анны Кикиной , полёт которой состоялся с 5 октября 2022 года по 12 марта 2023 года), слетавшим на МКС на этом корабле.