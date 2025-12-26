Рейтинг@Mail.ru
В Анапе автор видео с тараканами в подарке удалила посты о работе с ИИ - РИА Новости, 26.12.2025
22:00 26.12.2025
В Анапе автор видео с тараканами в подарке удалила посты о работе с ИИ
анапа
краснодарский край
нижний новгород
дед мороз
анапа
краснодарский край
нижний новгород
анапа, краснодарский край, нижний новгород, дед мороз
Анапа, Краснодарский край, Нижний Новгород, Дед Мороз
В Анапе автор видео с тараканами в подарке удалила посты о работе с ИИ

РИА Новости: автор видео с тараканами в детском подарке писала о работе с ИИ

Кадр видео с детским подарком в Анапе
Кадр видео с детским подарком в Анапе - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Фото : , соцсети
Кадр видео с детским подарком в Анапе
КРАСНОДАР, 26 дек - РИА Новости. Автор видео с тараканами в детском подарке из детсада Анапы, которое, возможно, было сгенерировано нейросетью, ранее писала в своем Telegram-канале о работе с ИИ, а сейчас эти публикации ею удалены, рассказали РИА Новости в оперативном штабе Краснодарского края.
Ранее в соцсетях распространился видеоролик и информация, согласно которым женщина, разворачивая детский подарок после утренника в детском саду в Анапе, обнаружила выпадающих вместе с конфетами тараканов, которых сразу раздавила. При этом сначала в социальных сетях утверждалось, что инцидент произошел в Нижнем Новгороде. Замглавы администрации Анапы Наталья Рябоконь сообщила в пятницу, что по данному инциденту проводится проверка в детском саду, а также запущена проверка компании-поставщика. В оперштабе Краснодарского края отмечали, что насекомых на видео могла сгенерировать нейросеть. Там поясняли, что, по данным экспертов, на подделку указывает, в частности, отсутствие теней у тараканов на видео и неестественное поведение насекомых.
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
В "Лаборатории Касперского" рассказали о мошенничестве с помощью ИИ
14 октября, 13:57
"В открытом ТГ-канале автора все последние публикации были посвящены использованию нейросетей. Она рассказывала, как генерировать изображения, в каких сервисах и ботах это делать, делилась инструкциями, демонстрировала результаты. То есть опыт работы с нейросетями, очевидно, есть", - сообщили агентству в оперштабе региона.
Но после того, как ролик с тараканами распространился в соцсетях, его автор удалила все свои посты по теме ИИ, отметили в оперштабе.
"После того, как история получила огласку, автор удаляет ролик с тараканами из всех своих сетей. Далее, после того, как в сеть попадает информация о ее работе с ИИ, автор спешно чистит канал и удаляет все посты, связанные с этой темой, а сам канал закрывает или удаляет", - добавили в оперштабе, упомянув, что подтверждение этому содержится в данных сервиса TGStat и соответствующих скриншотах.
Согласно материалам, которые предоставил РИА Новости краевой оперштаб, из Telegram-канала, в названии которого фигурирует слово "Нейропсихолог", были удалены публикации от 23 и 24 декабря, где автор рассказывала о способах использования ИИ для создания фотографий с Дедом Морозом и со сказочной тематикой.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Турок поверил ИИ-видео с Эрдоганом и отдал мошенникам 58 тысяч долларов
25 декабря, 22:28
Как сообщает оперштаб, исходное видео с подарком проанализировали специалисты, работающие с нейросетями, и соответствующие сервисы. По итогам этого анализа был составлен подробный отчет.
В оперштабе отметили, что остается ряд вопросов относительно причин удаления исходного поста и примеров работы нейросетей, а также касательно того, каким образом в одной коробке оказалось такое количество тараканов разных биологических видов.
Всего в Анапе закуплено 35 тысяч детских подарков, вручено уже около половины. С родителями в детском саду провели собрание в день получения подарков, и никто не сообщил об аналогичном случае, подчеркнули в оперативном штабе. Ранее там же отмечали, что после публикации видео работники детского сада принесли извинения ребенку и его маме и вручили им еще один подарок.
"Еще раз отметим - сама ситуация требует тщательной проверки, которая идет, а главная цель - быть на стороне детей, которые получают подарки и ни в коем случае не допускать ни таких, ни каких-либо еще негативных инцидентов с подарочными наборами", - заключили в оперштабе Кубани.
Кадр видео с детским подарком в Анапе - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Тараканов на видео с детским подарком мог сгенерировать ИИ, заявил оперштаб
25 декабря, 23:16
 
АнапаКраснодарский крайНижний НовгородДед Мороз
 
 
