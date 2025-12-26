В Анапе автор видео с тараканами в подарке удалила посты о работе с ИИ

КРАСНОДАР, 26 дек - РИА Новости. Автор видео с тараканами в детском подарке из детсада Анапы, которое, возможно, было сгенерировано нейросетью, ранее писала в своем Telegram-канале о работе с ИИ, а сейчас эти публикации ею удалены, рассказали РИА Новости в оперативном штабе Краснодарского края.

Ранее в соцсетях распространился видеоролик и информация, согласно которым женщина, разворачивая детский подарок после утренника в детском саду в Анапе , обнаружила выпадающих вместе с конфетами тараканов, которых сразу раздавила. При этом сначала в социальных сетях утверждалось, что инцидент произошел в Нижнем Новгороде . Замглавы администрации Анапы Наталья Рябоконь сообщила в пятницу, что по данному инциденту проводится проверка в детском саду, а также запущена проверка компании-поставщика. В оперштабе Краснодарского края отмечали, что насекомых на видео могла сгенерировать нейросеть. Там поясняли, что, по данным экспертов, на подделку указывает, в частности, отсутствие теней у тараканов на видео и неестественное поведение насекомых.

"В открытом ТГ-канале автора все последние публикации были посвящены использованию нейросетей. Она рассказывала, как генерировать изображения, в каких сервисах и ботах это делать, делилась инструкциями, демонстрировала результаты. То есть опыт работы с нейросетями, очевидно, есть", - сообщили агентству в оперштабе региона.

Но после того, как ролик с тараканами распространился в соцсетях, его автор удалила все свои посты по теме ИИ, отметили в оперштабе.

"После того, как история получила огласку, автор удаляет ролик с тараканами из всех своих сетей. Далее, после того, как в сеть попадает информация о ее работе с ИИ, автор спешно чистит канал и удаляет все посты, связанные с этой темой, а сам канал закрывает или удаляет", - добавили в оперштабе, упомянув, что подтверждение этому содержится в данных сервиса TGStat и соответствующих скриншотах.

Согласно материалам, которые предоставил РИА Новости краевой оперштаб, из Telegram-канала, в названии которого фигурирует слово "Нейропсихолог", были удалены публикации от 23 и 24 декабря, где автор рассказывала о способах использования ИИ для создания фотографий с Дедом Морозом и со сказочной тематикой.

Как сообщает оперштаб, исходное видео с подарком проанализировали специалисты, работающие с нейросетями, и соответствующие сервисы. По итогам этого анализа был составлен подробный отчет.

В оперштабе отметили, что остается ряд вопросов относительно причин удаления исходного поста и примеров работы нейросетей, а также касательно того, каким образом в одной коробке оказалось такое количество тараканов разных биологических видов.

Всего в Анапе закуплено 35 тысяч детских подарков, вручено уже около половины. С родителями в детском саду провели собрание в день получения подарков, и никто не сообщил об аналогичном случае, подчеркнули в оперативном штабе. Ранее там же отмечали, что после публикации видео работники детского сада принесли извинения ребенку и его маме и вручили им еще один подарок.