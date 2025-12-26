https://ria.ru/20251226/alentova-2064968119.html
Театр имени Пушкина подтвердил похороны Алентовой на Новодевичьем кладбище
Театр имени Пушкина подтвердил похороны Алентовой на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 26.12.2025
Театр имени Пушкина подтвердил похороны Алентовой на Новодевичьем кладбище
Народную артистку РФ Веру Алентову похоронят 29 декабря на Новодевичьем кладбище, подтвердили РИА Новости в пресс-службе Театра имени Пушкина. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T18:41:00+03:00
2025-12-26T18:41:00+03:00
2025-12-26T18:41:00+03:00
культура
россия
архангельская область
котлас
вера алентова
владимир маяковский
анатолий лобоцкий (артист)
вгик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064650638_0:99:3083:1833_1920x0_80_0_0_89c0fe039a211a6670caff8de0c31946.jpg
https://ria.ru/20251225/alentova-2064739582.html
https://ria.ru/20251225/alentova-2064652677.html
https://ria.ru/20251225/alentova-2064620037.html
россия
архангельская область
котлас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064650638_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_9df21f7d7e5a0ab6631f8f6224df568b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, архангельская область, котлас, вера алентова, владимир маяковский, анатолий лобоцкий (артист), вгик, умерла вера алентова
Культура, Россия, Архангельская область, Котлас, Вера Алентова, Владимир Маяковский, Анатолий Лобоцкий (артист), ВГИК, Умерла Вера Алентова
Театр имени Пушкина подтвердил похороны Алентовой на Новодевичьем кладбище
Театр имени Пушкина подтвердил похороны Алентовой на Новодевичьем кладбище
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Народную артистку РФ Веру Алентову похоронят 29 декабря на Новодевичьем кладбище, подтвердили РИА Новости в пресс-службе Театра имени Пушкина.
Алентова скончалась в четверг, ей было 83 года. Утром ей стало плохо в Театре имени Владимира Маяковского
, где проходило прощание с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким
. Ее оперативно госпитализировали, но, к сожалению, не спасли.
Ранее источник из окружения актрисы сообщил РИА Новости, что ее похоронят в понедельник, 29 декабря, на Новодевичьем кладбище, рядом с мужем - режиссером Владимиром Меньшовым
.
"Веру Валентиновну похоронят на Новодевичьем кладбище", - подтвердили в театре.
Церемония прощания с народной артисткой РФ будет проходить в Театре имени Пушкина 29 декабря с 11.00 мск.
Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области
. В 1965 году она окончила Школу-студию МХАТ, затем ее приняли в труппу Театра имени Пушкина. С 2009 года она руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе
.
Актриса наиболее известна по главной роли в фильме "Москва слезам не верит" (1979). Она также снялась в таких кинокартинах, как "Завтра была война" (1987), "Ширли-мырли" (1995), "Зависть богов" (2000), "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." (2004), "Дорога без конца" (2014) и других.
В 1992 году Алентова получила звание народной артистки России.