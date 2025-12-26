Рейтинг@Mail.ru
Театр имени Пушкина подтвердил похороны Алентовой на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:41 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/alentova-2064968119.html
Театр имени Пушкина подтвердил похороны Алентовой на Новодевичьем кладбище
Театр имени Пушкина подтвердил похороны Алентовой на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 26.12.2025
Театр имени Пушкина подтвердил похороны Алентовой на Новодевичьем кладбище
Народную артистку РФ Веру Алентову похоронят 29 декабря на Новодевичьем кладбище, подтвердили РИА Новости в пресс-службе Театра имени Пушкина. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T18:41:00+03:00
2025-12-26T18:41:00+03:00
культура
россия
архангельская область
котлас
вера алентова
владимир маяковский
анатолий лобоцкий (артист)
вгик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064650638_0:99:3083:1833_1920x0_80_0_0_89c0fe039a211a6670caff8de0c31946.jpg
https://ria.ru/20251225/alentova-2064739582.html
https://ria.ru/20251225/alentova-2064652677.html
https://ria.ru/20251225/alentova-2064620037.html
россия
архангельская область
котлас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064650638_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_9df21f7d7e5a0ab6631f8f6224df568b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, архангельская область, котлас, вера алентова, владимир маяковский, анатолий лобоцкий (артист), вгик, умерла вера алентова
Культура, Россия, Архангельская область, Котлас, Вера Алентова, Владимир Маяковский, Анатолий Лобоцкий (артист), ВГИК, Умерла Вера Алентова
Театр имени Пушкина подтвердил похороны Алентовой на Новодевичьем кладбище

Театр имени Пушкина подтвердил похороны Алентовой на Новодевичьем кладбище

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВера Алентова
Вера Алентова - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Вера Алентова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Народную артистку РФ Веру Алентову похоронят 29 декабря на Новодевичьем кладбище, подтвердили РИА Новости в пресс-службе Театра имени Пушкина.
Алентова скончалась в четверг, ей было 83 года. Утром ей стало плохо в Театре имени Владимира Маяковского, где проходило прощание с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким. Ее оперативно госпитализировали, но, к сожалению, не спасли.
Женщина оставляет цветы у афиши спектакля Мадам Рубинштейн в Театре имени Пушкина - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
У портрета Алентовой у театра имени Пушкина образовался стихийный мемориал
25 декабря, 22:59
Ранее источник из окружения актрисы сообщил РИА Новости, что ее похоронят в понедельник, 29 декабря, на Новодевичьем кладбище, рядом с мужем - режиссером Владимиром Меньшовым.
"Веру Валентиновну похоронят на Новодевичьем кладбище", - подтвердили в театре.
Церемония прощания с народной артисткой РФ будет проходить в Театре имени Пушкина 29 декабря с 11.00 мск.
Актриса Вера Алентова - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Вера Алентова: звездный путь и внезапная смерть — история великой актрисы
25 декабря, 16:37
Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области. В 1965 году она окончила Школу-студию МХАТ, затем ее приняли в труппу Театра имени Пушкина. С 2009 года она руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе.
Актриса наиболее известна по главной роли в фильме "Москва слезам не верит" (1979). Она также снялась в таких кинокартинах, как "Завтра была война" (1987), "Ширли-мырли" (1995), "Зависть богов" (2000), "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." (2004), "Дорога без конца" (2014) и других.
В 1992 году Алентова получила звание народной артистки России.
Актриса Вера Алентова - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Катерина, Светлана, мадам Рубинштейн: многоликая Вера Алентова
25 декабря, 16:25
 
КультураРоссияАрхангельская областьКотласВера АлентоваВладимир МаяковскийАнатолий Лобоцкий (артист)ВГИКУмерла Вера Алентова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала