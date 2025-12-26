https://ria.ru/20251226/alentova-2064954755.html
Веру Алентову похоронят 29 декабря на Новодевичьем кладбище
Веру Алентову похоронят 29 декабря на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 26.12.2025
Веру Алентову похоронят 29 декабря на Новодевичьем кладбище
Народную артистку РФ Веру Алентову похоронят 29 декабря на Новодевичьем кладбище, сообщил РИА Новости источник из окружения. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T17:52:00+03:00
2025-12-26T17:52:00+03:00
2025-12-26T17:58:00+03:00
вера алентова
умерла вера алентова
россия
котлас
архангельская область
владимир маяковский
анатолий лобоцкий (артист)
вгик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064650595_0:38:2912:1676_1920x0_80_0_0_1792516d0c5e25e6673373f4b374c576.jpg
https://ria.ru/20251225/alentova-2064673665.html
https://ria.ru/20251225/alentova-2064620037.html
россия
котлас
архангельская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064650595_208:0:2911:2027_1920x0_80_0_0_8b23448c9bc230027927f02b4629372e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вера алентова, умерла вера алентова, россия, котлас, архангельская область, владимир маяковский, анатолий лобоцкий (артист), вгик
Вера Алентова, Умерла Вера Алентова, Россия, Котлас, Архангельская область, Владимир Маяковский, Анатолий Лобоцкий (артист), ВГИК
Веру Алентову похоронят 29 декабря на Новодевичьем кладбище
Веру Алентову похоронят 29 декабря на Новодевичьем кладбище рядом с мужем
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Народную артистку РФ Веру Алентову похоронят 29 декабря на Новодевичьем кладбище, сообщил РИА Новости источник из окружения.
Алентова скончалась в четверг, 25 декабря, ей было 83 года. Утром ей стало плохо в Театре имени Владимира Маяковского
, где проходило прощание с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким
. Ее оперативно госпитализировали, но, к сожалению, не спасли.
"Её похоронят рядом с мужем на Новодевичьем кладбище. В понедельник", - сказал собеседник агентства.
Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области
. В 1965 году она окончила Школу-студию МХАТ, затем ее приняли в труппу Театра имени Пушкина. С 2009 года она руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе
.
Актриса наиболее известна по главной роли в фильме "Москва слезам не верит" (1979). Она также снялась в таких кинокартинах, как "Завтра была война" (1987), "Ширли-мырли" (1995), "Зависть богов" (2000), "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." (2004), "Дорога без конца" (2014) и других.
В 1992 году Алентова получила звание народной артистки России.