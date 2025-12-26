Рейтинг@Mail.ru
Веру Алентову похоронят 29 декабря на Новодевичьем кладбище
17:52 26.12.2025 (обновлено: 17:58 26.12.2025)
Веру Алентову похоронят 29 декабря на Новодевичьем кладбище
Веру Алентову похоронят 29 декабря на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 26.12.2025
Веру Алентову похоронят 29 декабря на Новодевичьем кладбище
Народную артистку РФ Веру Алентову похоронят 29 декабря на Новодевичьем кладбище, сообщил РИА Новости источник из окружения.
Веру Алентову похоронят 29 декабря на Новодевичьем кладбище

Веру Алентову похоронят 29 декабря на Новодевичьем кладбище рядом с мужем

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Народную артистку РФ Веру Алентову похоронят 29 декабря на Новодевичьем кладбище, сообщил РИА Новости источник из окружения.
Алентова скончалась в четверг, 25 декабря, ей было 83 года. Утром ей стало плохо в Театре имени Владимира Маяковского, где проходило прощание с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким. Ее оперативно госпитализировали, но, к сожалению, не спасли.
"Её похоронят рядом с мужем на Новодевичьем кладбище. В понедельник", - сказал собеседник агентства.
Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области. В 1965 году она окончила Школу-студию МХАТ, затем ее приняли в труппу Театра имени Пушкина. С 2009 года она руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе.
Актриса наиболее известна по главной роли в фильме "Москва слезам не верит" (1979). Она также снялась в таких кинокартинах, как "Завтра была война" (1987), "Ширли-мырли" (1995), "Зависть богов" (2000), "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." (2004), "Дорога без конца" (2014) и других.
В 1992 году Алентова получила звание народной артистки России.
