Электроэнергию ЗАЭС можно направлять майнинговым фермам, считают на станции

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Ключевая задача Запорожской АЭС - гарантировать подачу электроэнергии населению и объектам жизнеобеспечения, но мощность станции делает реальным сценарий использования ее электроэнергии майнинговыми фермами, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

"Технический потенциал станции значителен, и в штатной ситуации он позволяет рассматривать различных крупных потребителей. В этом контексте майнинговые фермы технически могли бы быть среди них. Им необходим достаточно большой объем электроэнергии, а мощность ЗАЭС большая, что делает реальным сценарий использования её электроэнергии майнинговыми фермами", - сказала Яшина.