13:39 26.12.2025
Электроэнергию ЗАЭС можно направлять майнинговым фермам, считают на станции
Электроэнергию ЗАЭС можно направлять майнинговым фермам, считают на станции
Ключевая задача Запорожской АЭС - гарантировать подачу электроэнергии населению и объектам жизнеобеспечения, но мощность станции делает реальным сценарий... РИА Новости, 26.12.2025
днепр (река), энергодар, европа, запорожская аэс
Днепр (река), Энергодар, Европа, Запорожская АЭС
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Ключевая задача Запорожской АЭС - гарантировать подачу электроэнергии населению и объектам жизнеобеспечения, но мощность станции делает реальным сценарий использования ее электроэнергии майнинговыми фермами, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
"Технический потенциал станции значителен, и в штатной ситуации он позволяет рассматривать различных крупных потребителей. В этом контексте майнинговые фермы технически могли бы быть среди них. Им необходим достаточно большой объем электроэнергии, а мощность ЗАЭС большая, что делает реальным сценарий использования её электроэнергии майнинговыми фермами", - сказала Яшина.
При этом, по ее словам, ключевая задача Запорожской АЭС в условиях штатной работы — гарантировать снабжение электроэнергией население и объекты жизнеобеспечения региона, а также поддерживать собственные системы безопасности в бесперебойном режиме.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ, тогда же АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" (АО "ЭО ЗАЭС") стало новой организацией, получившей право эксплуатировать ЗАЭС и призванной обеспечить как безопасную эксплуатацию АЭС, так и профессиональную деятельность существующего персонала станции.
Станция раздора: Вашингтон и Киев требуют ЗАЭС
Вчера, 08:00
 
