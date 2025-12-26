https://ria.ru/20251226/aes-2064860100.html
Электроэнергию ЗАЭС можно направлять майнинговым фермам, считают на станции
26.12.2025
Электроэнергию ЗАЭС можно направлять майнинговым фермам, считают на станции
Ключевая задача Запорожской АЭС - гарантировать подачу электроэнергии населению и объектам жизнеобеспечения, но мощность станции делает реальным сценарий...
днепр (река)
энергодар
европа
запорожская аэс
днепр (река)
энергодар
европа
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Ключевая задача Запорожской АЭС - гарантировать подачу электроэнергии населению и объектам жизнеобеспечения, но мощность станции делает реальным сценарий использования ее электроэнергии майнинговыми фермами, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
"Технический потенциал станции значителен, и в штатной ситуации он позволяет рассматривать различных крупных потребителей. В этом контексте майнинговые фермы технически могли бы быть среди них. Им необходим достаточно большой объем электроэнергии, а мощность ЗАЭС большая, что делает реальным сценарий использования её электроэнергии майнинговыми фермами", - сказала Яшина.
При этом, по ее словам, ключевая задача Запорожской АЭС
в условиях штатной работы — гарантировать снабжение электроэнергией население и объекты жизнеобеспечения региона, а также поддерживать собственные системы безопасности в бесперебойном режиме.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра
рядом с городом Энергодар
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ
, тогда же АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" (АО "ЭО ЗАЭС") стало новой организацией, получившей право эксплуатировать ЗАЭС и призванной обеспечить как безопасную эксплуатацию АЭС, так и профессиональную деятельность существующего персонала станции.