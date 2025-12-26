Лихачев назвал дату пуска первого энергоблока АЭС "Руппур"

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Пуск энергоблока №1 строящейся с участием России АЭС "Руппур" в Бангладеш запланирован на 2026 год, сообщил РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Запланирован в следующем году", - сказал Лихачев.
Что касается конкретных сроков, то многое будет зависеть от властей Бангладеш, от заказчика - Комиссии по атомной энергии Бангладеш (BAEC) и от Органа регулирования атомной энергии Бангладеш (BAERA), отметил глава "Росатома". По словам Лихачева, атомный регулятор Бангладеш должен выдать необходимые лицензии, в том числе лицензию на эксплуатацию ядерной энергетической установки первого блока АЭС "Руппур".
АЭС "Руппур" с двумя передовыми реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 мегаватт сооружается по российскому проекту в 160 километрах от столицы Бангладеш, города Дакки, в соответствии с генеральным контрактом от 25 декабря 2015 года. Для первой АЭС Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности.
