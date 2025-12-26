Рейтинг@Mail.ru
Лихачев назвал дату пуска первого энергоблока АЭС "Руппур" - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:51 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/aes-2064756617.html
Лихачев назвал дату пуска первого энергоблока АЭС "Руппур"
Лихачев назвал дату пуска первого энергоблока АЭС "Руппур" - РИА Новости, 26.12.2025
Лихачев назвал дату пуска первого энергоблока АЭС "Руппур"
Пуск энергоблока №1 строящейся с участием России АЭС "Руппур" в Бангладеш запланирован на 2026 год, сообщил РИА Новости генеральный директор госкорпорации... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T03:51:00+03:00
2025-12-26T03:51:00+03:00
бангладеш
россия
дакка (город)
алексей лихачев
аэс руппур
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
нововоронежская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055737228_0:181:2985:1860_1920x0_80_0_0_f90968067cec4d523c9aafe841e9e04d.jpg
https://ria.ru/20251226/beton-2064749449.html
https://ria.ru/20251223/lihachev-2064144507.html
бангладеш
россия
дакка (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055737228_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_745d3e58c70917981d1f199dc801d1ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бангладеш, россия, дакка (город), алексей лихачев, аэс руппур, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", нововоронежская аэс
Бангладеш, Россия, Дакка (город), Алексей Лихачев, АЭС Руппур, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Нововоронежская АЭС
Лихачев назвал дату пуска первого энергоблока АЭС "Руппур"

Лихачев: пуск первого энергоблока АЭС "Руппур" запланирован на 2026 год

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАлексей Лихачев
Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Алексей Лихачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Пуск энергоблока №1 строящейся с участием России АЭС "Руппур" в Бангладеш запланирован на 2026 год, сообщил РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Запланирован в следующем году", - сказал Лихачев.
Проект АЭС Пакш-2 в Венгрии - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Путину и Орбану предложат участвовать в заливке первого бетона АЭС "Пакш-2"
01:07
Что касается конкретных сроков, то многое будет зависеть от властей Бангладеш, от заказчика - Комиссии по атомной энергии Бангладеш (BAEC) и от Органа регулирования атомной энергии Бангладеш (BAERA), отметил глава "Росатома". По словам Лихачева, атомный регулятор Бангладеш должен выдать необходимые лицензии, в том числе лицензию на эксплуатацию ядерной энергетической установки первого блока АЭС "Руппур".
АЭС "Руппур" с двумя передовыми реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 мегаватт сооружается по российскому проекту в 160 километрах от столицы Бангладеш, города Дакки, в соответствии с генеральным контрактом от 25 декабря 2015 года. Для первой АЭС Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Лихачев рассказал, когда начнется возобновление работы ЗАЭС
23 декабря, 17:25
 
БангладешРоссияДакка (город)Алексей ЛихачевАЭС РуппурГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Нововоронежская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала