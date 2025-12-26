Рейтинг@Mail.ru
Более 50 рейсов задерживаются в аэропортах Москвы на фоне метели - РИА Новости, 26.12.2025
00:13 26.12.2025 (обновлено: 06:06 26.12.2025)
Более 50 рейсов задерживаются в аэропортах Москвы на фоне метели
Более 50 рейсов задерживаются в аэропортах Москвы на фоне метели
москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, новый год
Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Новый год
Более 50 рейсов задерживаются в аэропортах Москвы на фоне метели

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Более 50 рейсов задерживаются на вылет в аэропортах Москвы и Подмосковья на фоне метели и снегопада по состоянию на 00.00 мск, 15 из них задерживаются более чем на два часа, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив данные онлайн-табло.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее сообщал, что в столице в четверг вечером ожидаются снегопад и метели.
Задержки наблюдаются во всех аэропортах московского авиаузла. При этом представитель аэропорта "Жуковский", в котором на вылет задерживаются четыре рейса, сообщил РИА Новости, что задержки не связаны с погодными условиями.
"Задержки связаны с поздним прибытием воздушных судов из аэропортов вылета... Нарушений расписания из-за погодных условий нет", — отметил он.
Пассажиры ожидают своих рейсов в зале аэропорта Шереметьево. - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Аэропорты московского региона рассказали о работе в условиях метели
МоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений ТишковецНовый год
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
