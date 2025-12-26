https://ria.ru/20251226/aeroport-2064746532.html
Более 50 рейсов задерживаются в аэропортах Москвы на фоне метели
Более 50 рейсов задерживаются в аэропортах Москвы на фоне метели - РИА Новости, 26.12.2025
Более 50 рейсов задерживаются в аэропортах Москвы на фоне метели
Более 50 рейсов задерживаются на вылет в аэропортах Москвы и Подмосковья на фоне метели и снегопада по состоянию на 00.00 мск, 15 из них задерживаются более чем РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T00:13:00+03:00
2025-12-26T00:13:00+03:00
2025-12-26T06:06:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135863/34/1358633453_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_21a888329d69810d822492f61bc8fd84.jpg
https://ria.ru/20251225/aeroport-2064714476.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135863/34/1358633453_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_7ee55e7adbfd3e4eeda7baa0408a14e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, новый год
Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Новый год
Более 50 рейсов задерживаются в аэропортах Москвы на фоне метели
РИА Новости: в аэропортах Москвы на фоне метели задерживаются более 50 рейсов
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Более 50 рейсов задерживаются на вылет в аэропортах Москвы и Подмосковья на фоне метели и снегопада по состоянию на 00.00 мск, 15 из них задерживаются более чем на два часа, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив данные онлайн-табло.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
ранее сообщал, что в столице в четверг вечером ожидаются снегопад и метели.
Задержки наблюдаются во всех аэропортах московского авиаузла. При этом представитель аэропорта "Жуковский", в котором на вылет задерживаются четыре рейса, сообщил РИА Новости, что задержки не связаны с погодными условиями.
"Задержки связаны с поздним прибытием воздушных судов из аэропортов вылета... Нарушений расписания из-за погодных условий нет", — отметил он.