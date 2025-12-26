Более 50 рейсов задерживаются в аэропортах Москвы на фоне метели

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Более 50 рейсов задерживаются на вылет в аэропортах Москвы и Подмосковья на фоне метели и снегопада по состоянию на 00.00 мск, 15 из них задерживаются более чем на два часа, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив данные онлайн-табло.