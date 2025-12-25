Рейтинг@Mail.ru
Московский зоопарк поздравил белого медведя Терпея с днем рождения - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
18:07 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/zoopark-2064693604.html
Московский зоопарк поздравил белого медведя Терпея с днем рождения
Московский зоопарк поздравил белого медведя Терпея с днем рождения - РИА Новости, 25.12.2025
Московский зоопарк поздравил белого медведя Терпея с днем рождения
Московский зоопарк поздравил белого медведя Терпея с днем рождения, подготовив для него новую игрушку и угощения. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T18:07:00+03:00
2025-12-25T18:07:00+03:00
хорошие новости
московский зоопарк
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064691003_20:0:1892:1053_1920x0_80_0_0_e9b961fe17d18a9da396904b3974ded5.jpg
https://ria.ru/20251223/okeanarium-2063991926.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064691003_488:0:1892:1053_1920x0_80_0_0_4c10563e648a1f145ac1b734b4230747.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московский зоопарк, общество
Хорошие новости, Московский зоопарк, Общество
Московский зоопарк поздравил белого медведя Терпея с днем рождения

Московский зоопарк подарил белому медведю Терпею игрушку и угощения

© Фото : Московский зоопарк/Telegram Московский зоопарк поздравил белого медведя Терпея с днем рождения
 Московский зоопарк поздравил белого медведя Терпея с днем рождения - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Фото : Московский зоопарк/Telegram
Московский зоопарк поздравил белого медведя Терпея с днем рождения
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Московский зоопарк поздравил белого медведя Терпея с днем рождения, подготовив для него новую игрушку и угощения.
"С Днём Рождения, Терпей. Хотя точная дата его рождения – тайна (он был спасён в Якутии маленьким сиротой), специалисты считают, что появился на свет он именно в декабре. И вот Терпею исполнилось 23 года. Чтобы день был по-настоящему праздничным, специалисты устроили ему сюрприз: новая игрушка – жёлтый буй, праздничная коробка с мясом. А ещё спрятали в древесной шерсти кроличьи шейки и приготовили вкуснейший говяжий бульон. Терпей, оставайся таким же сильным и любознательным. Мы тебя очень любим", - сообщает зоопарк в своем Telegram-канале.
Пожилого пермского белого медведя Терпея перевезли из Казанского зооботанического сада, где он временно обитал, в Московский зоопарк в октябре 2024 года.
Морские коньки Hippocampus reidi в Приморском океанариуме - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В Приморском океанариуме впервые вырастили потомство морских коньков
23 декабря, 06:08
 
Хорошие новостиМосковский зоопаркОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала