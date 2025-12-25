https://ria.ru/20251225/zhitel-2064524187.html
В Белгородской области при атаке ВСУ ранены женщина и подросток
В Белгородской области при атаке ВСУ ранены женщина и подросток - РИА Новости, 25.12.2025
В Белгородской области при атаке ВСУ ранены женщина и подросток
Женщина и 14-летний подросток ранены в Грайвороне Белгородской области в результате атаки украинского дрона на автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 25.12.2025
