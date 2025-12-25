Рейтинг@Mail.ru
"Они не допустят". На Западе рассказали о печальной судьбе Зеленского
25.12.2025
"Они не допустят". На Западе рассказали о печальной судьбе Зеленского
"Они не допустят". На Западе рассказали о печальной судьбе Зеленского - РИА Новости, 25.12.2025
"Они не допустят". На Западе рассказали о печальной судьбе Зеленского
Согласие Владимира Зеленского на вывод ВСУ из Донбасса может иметь трагические последствия для киевского режима, заявил военный эксперт, капитан Мацей Лисовский РИА Новости, 25.12.2025
"Они не допустят". На Западе рассказали о печальной судьбе Зеленского

Лисовский: Зеленского ждет переворот, если он сдаст Донбасс

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Согласие Владимира Зеленского на вывод ВСУ из Донбасса может иметь трагические последствия для киевского режима, заявил военный эксперт, капитан Мацей Лисовский в беседе с польским порталом Fakt.
"Я не сомневаюсь, что часть элитных подразделений, связанных с “Азовом”*, вполне может решиться на военный переворот. Их настроения хорошо известны, они не изменились. Я убедился в этом, пообщавшись с украинскими военнослужащими. Они не допустят, чтобы Донбасс стал русским", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
"Следует арестовать". На Западе пришли в ярость от поступка Зеленского
Вчера, 10:55
По словам офицера, Зеленский отвергнет такой сценарий, поскольку вывод войск из Донбасса сделает ситуацию критической для ВСУ.
В среду ряд СМИ сообщил, что Зеленский представил проект мирного урегулирования в ходе общения с украинскими журналистами. Среди его пунктов — отказ Киева отводить войска из российских регионов, но России при этом предлагается выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. При этом Украина хочет контролировать Запорожскую АЭС вместе с США и без участия России.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет комментировать информацию, которую спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев привез из США по украинскому урегулированию. Как отметил Песков, вести общение по урегулированию через СМИ нецелесообразно. Он подчеркнул, что Москва сформулирует свою позицию по урегулированию на основе информации от Дмитриева.
* Запрещенная в России террористическая организация
Кадр рождественского обращения Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
"Он не христианин". Скандальный поступок Зеленского возмутил журналиста
Вчера, 09:24
