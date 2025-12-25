https://ria.ru/20251225/zelenskiy-2064531139.html
"Следует арестовать". На Западе пришли в ярость от поступка Зеленского
"Следует арестовать". На Западе пришли в ярость от поступка Зеленского - РИА Новости, 25.12.2025
"Следует арестовать". На Западе пришли в ярость от поступка Зеленского
Рождественское обращение Владимира Зеленского, в котором он пожелал кому-то смерти, вызвало резкую критику со стороны читателей Daily Mail. РИА Новости, 25.12.2025
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости.
Рождественское обращение Владимира Зеленского, в котором он пожелал кому-то смерти, вызвало резкую критику со стороны читателей Daily Mail
.
"Желание смерти в канун Рождества… Ужас", — возмутился TOMORROW_MORNING.
"Потеряйся, придурок. Проведи выборы и уезжай в свой особняк во Флориде", — написал Phil_McCrackin.
"Мерзкий тип. Это не слова государственного деятеля, это слова марионетки", — отметил пользователь с ником Ms Marjorie Majors.
"Разве его не следует арестовать в следующий раз, когда он ступит сюда? Желание кому-либо смерти <…>, скорее всего, обернется тремя годами лишения свободы и скорым и публичным правосудием", — высказался OlekSkilgannon.
Зеленский
в рождественском видео пожелал кому-то "сгинуть" (или "погибнуть"), заявив, что это будет желанием всех украинцев в наступающий праздник. Кому адресованы эти слова, он не сказал.
На Украине
Рождество официально (с предоставлением выходного дня) отмечают 25 декабря по новоюлианскому календарю. Соответствующий закон Зеленский подписал в июле 2023 года.