"Следует арестовать". На Западе пришли в ярость от поступка Зеленского - РИА Новости, 25.12.2025
10:55 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/zelenskiy-2064531139.html
"Следует арестовать". На Западе пришли в ярость от поступка Зеленского
"Следует арестовать". На Западе пришли в ярость от поступка Зеленского - РИА Новости, 25.12.2025
"Следует арестовать". На Западе пришли в ярость от поступка Зеленского
Рождественское обращение Владимира Зеленского, в котором он пожелал кому-то смерти, вызвало резкую критику со стороны читателей Daily Mail. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T10:55:00+03:00
2025-12-25T10:55:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062300061_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a32061879329120b6871e4f57351bf6e.jpg
украина
в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский

"Следует арестовать". На Западе пришли в ярость от поступка Зеленского

© AP Photo / Maryam MajdВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© AP Photo / Maryam Majd
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Рождественское обращение Владимира Зеленского, в котором он пожелал кому-то смерти, вызвало резкую критику со стороны читателей Daily Mail.
"Желание смерти в канун Рождества… Ужас", — возмутился TOMORROW_MORNING.
Рождественское заявление Владимира Зеленского. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Рождественское заявление Зеленского вызвало переполох на Западе
Вчера, 09:40
"Потеряйся, придурок. Проведи выборы и уезжай в свой особняк во Флориде", — написал Phil_McCrackin.
"Мерзкий тип. Это не слова государственного деятеля, это слова марионетки", — отметил пользователь с ником Ms Marjorie Majors.
Кадр рождественского обращения Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
"Он не христианин". Скандальный поступок Зеленского возмутил журналиста
Вчера, 09:24
"Разве его не следует арестовать в следующий раз, когда он ступит сюда? Желание кому-либо смерти <…>, скорее всего, обернется тремя годами лишения свободы и скорым и публичным правосудием", — высказался OlekSkilgannon.
Зеленский в рождественском видео пожелал кому-то "сгинуть" (или "погибнуть"), заявив, что это будет желанием всех украинцев в наступающий праздник. Кому адресованы эти слова, он не сказал.
На Украине Рождество официально (с предоставлением выходного дня) отмечают 25 декабря по новоюлианскому календарю. Соответствующий закон Зеленский подписал в июле 2023 года.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Зеленский давно утратил человеческий образ, заявили в Госдуме
24 декабря, 22:05
 
В миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
