Рождественское заявление Зеленского вызвало переполох на Западе - РИА Новости, 25.12.2025
09:40 25.12.2025 (обновлено: 12:32 25.12.2025)
Рождественское заявление Зеленского вызвало переполох на Западе
Рождественское заявление Зеленского вызвало переполох на Западе
Рождественское заявление Зеленского вызвало переполох на Западе

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Читатели газеты The Telegraph активно обсуждают рождественское заявление Владимира Зеленского, в котором он кому-то пожелал смерти.
«

"Это шокирующее заявление для рождественской речи. Он явно не читал Нагорную проповедь", — написал John O'Connor.

Кадр рождественского обращения Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
"Он не христианин". Скандальный поступок Зеленского возмутил журналиста
Вчера, 09:24
"Слова слабого, проигравшего и обозленного лидера", — указал Rep Trust.
"Это, конечно, не самая мудрая мысль. Было бы более разумно оставить это при себе", — подчеркнула Lynn Hughes-Wilson.
«
"Лицемерный преступник", — отметил Stuart Williams.
Зеленский в рождественском видео пожелал кому-то "сгинуть" (или "погибнуть"), заявив, что это будет желанием всех украинцев в наступающий праздник. Кому адресованы эти слова, он не сказал.
На Украине Рождество официально (с предоставлением выходного дня) отмечают 25 декабря вместе с Западом по новоюлианскому календарю. Соответствующий закон Зеленский подписал в июле 2023 года.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
В Госдуме назвали мирный план Зеленского завуалированным путем к реваншизму
Вчера, 09:36
 
