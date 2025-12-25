Рейтинг@Mail.ru
"Он не христианин". Скандальный поступок Зеленского возмутил журналиста - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:24 25.12.2025 (обновлено: 14:16 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/zelenskiy-2064510016.html
"Он не христианин". Скандальный поступок Зеленского возмутил журналиста
"Он не христианин". Скандальный поступок Зеленского возмутил журналиста - РИА Новости, 25.12.2025
"Он не христианин". Скандальный поступок Зеленского возмутил журналиста
Владимир Зеленский позволил себе пожелать смерти в своем рождественском обращении, потому что он не придерживается христианской веры, заявил ирландский... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T09:24:00+03:00
2025-12-25T14:16:00+03:00
украина
в мире
владимир зеленский
чей боуз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064553995_0:0:1193:671_1920x0_80_0_0_fe10e85c8000371a5c69df40c3bf5757.jpg
https://ria.ru/20251224/zelenskiy-2064469960.html
https://ria.ru/20251225/ssha-2064494862.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064553995_112:0:1007:671_1920x0_80_0_0_09d0af97dc5fab8933ddcbc6ed0114da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, владимир зеленский, чей боуз
Украина, В мире, Владимир Зеленский, Чей Боуз
"Он не христианин". Скандальный поступок Зеленского возмутил журналиста

Боуз усомнился в христианской вере Зеленского после его обращения

Кадр рождественского обращения Владимира Зеленского
Кадр рождественского обращения Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Кадр рождественского обращения Владимира Зеленского
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский позволил себе пожелать смерти в своем рождественском обращении, потому что он не придерживается христианской веры, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Он не христианин. Может, это позволяет ему желать смерти другим в канун Рождества?" — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Зеленский давно утратил человеческий образ, заявили в Госдуме
24 декабря, 22:05
Зеленский в рождественском видео пожелал кому-то "сгинуть" (или "погибнуть"), заявив, что это будет желанием всех украинцев в наступающий праздник. Кому адресованы эти слова, он не сказал.
На Украине Рождество официально (с предоставлением выходного дня) отмечают 25 декабря по Новоюлианскому календарю. Соответствующий закон Зеленский подписал в июле 2023 года.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
"Будет хуже": в США набросились на Зеленского после его слов о Европе
Вчера, 05:26
 
УкраинаВ миреВладимир ЗеленскийЧей Боуз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала