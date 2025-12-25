Рейтинг@Mail.ru
Проект Зеленского содержит угрозы нацбезопасности России, считают в Госдуме - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:10 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/zelenskiy-2064480901.html
Проект Зеленского содержит угрозы нацбезопасности России, считают в Госдуме
Проект Зеленского содержит угрозы нацбезопасности России, считают в Госдуме - РИА Новости, 25.12.2025
Проект Зеленского содержит угрозы нацбезопасности России, считают в Госдуме
Проект Владимира Зеленского по урегулированию военного конфликта на Украине содержит угрозы национальной безопасности России, заявил РИА Новости депутат Госдумы РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T00:10:00+03:00
2025-12-25T00:10:00+03:00
россия
украина
севастополь
владимир зеленский
дмитрий белик
госдума рф
запорожская аэс
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062438988_0:148:3071:1875_1920x0_80_0_0_69574c880fa9ebf449d85d71767e0f47.jpg
https://ria.ru/20251224/zelenskiy-2064469960.html
https://ria.ru/20251224/gosduma-2064393808.html
россия
украина
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062438988_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0244e2982e26a75ac0f6dbbecb6727ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, севастополь, владимир зеленский, дмитрий белик, госдума рф, запорожская аэс, нато, мирный план сша по украине
Россия, Украина, Севастополь, Владимир Зеленский, Дмитрий Белик, Госдума РФ, Запорожская АЭС, НАТО, Мирный план США по Украине
Проект Зеленского содержит угрозы нацбезопасности России, считают в Госдуме

Депутат Белик: проект Зеленского содержит угрозы нацбезопасности России

© AP Photo / Peter DejongВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© AP Photo / Peter Dejong
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости. Проект Владимира Зеленского по урегулированию военного конфликта на Украине содержит угрозы национальной безопасности России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Как сообщил ряд СМИ, Зеленский представил проект в среду в ходе общения с украинскими журналистами. Среди его пунктов отказ Киева отводить войска из российских регионов, но РФ при этом предлагается выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. При этом Украина хочет контролировать Запорожскую АЭС вместе с США и без участия России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Зеленский давно утратил человеческий образ, заявили в Госдуме
Вчера, 22:05
"Так называемое мирное соглашение Зеленского по Украине содержит угрозу национальной безопасности России. Зеленский не желает отступать от тех факторов, которые стали причиной СВО. Но Зеленскому пора понять, что для России в мирном соглашении важны не территории, а безопасность страны и ее граждан", - сказал Белик.
По его словам, Зеленский хочет оставить на Украине огромную армию и вооружить ее до зубов, а затем потребовать, в случае нового конфликта с Россией, вмешательства всего НАТО.
"Спровоцировать ему какие-либо боевые действия на границе труда не составит. А сейчас ему важна передышка. А для того, чтобы у киевского режима появился шанс на реванш, нужно создать новую армию и заставить союзников по НАТО быть готовыми заступиться за Украину. Замыслы Зеленского нам хорошо известны", - сказал депутат.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
В Госдуме назвали проект Зеленского неосуществимым на практике
Вчера, 16:08
 
РоссияУкраинаСевастопольВладимир ЗеленскийДмитрий БеликГосдума РФЗапорожская АЭСНАТОМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала