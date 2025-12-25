Проект Зеленского содержит угрозы нацбезопасности России, считают в Госдуме

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости. Проект Владимира Зеленского по урегулированию военного конфликта на Украине содержит угрозы национальной безопасности России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Как сообщил ряд СМИ, Зеленский представил проект в среду в ходе общения с украинскими журналистами. Среди его пунктов отказ Киева отводить войска из российских регионов, но РФ при этом предлагается выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. При этом Украина хочет контролировать Запорожскую АЭС вместе с США и без участия России.
"Так называемое мирное соглашение Зеленского по Украине содержит угрозу национальной безопасности России. Зеленский не желает отступать от тех факторов, которые стали причиной СВО. Но Зеленскому пора понять, что для России в мирном соглашении важны не территории, а безопасность страны и ее граждан", - сказал Белик.
По его словам, Зеленский хочет оставить на Украине огромную армию и вооружить ее до зубов, а затем потребовать, в случае нового конфликта с Россией, вмешательства всего НАТО.
"Спровоцировать ему какие-либо боевые действия на границе труда не составит. А сейчас ему важна передышка. А для того, чтобы у киевского режима появился шанс на реванш, нужно создать новую армию и заставить союзников по НАТО быть готовыми заступиться за Украину. Замыслы Зеленского нам хорошо известны", - сказал депутат.