Украинцы назвали Зеленского худшим кандидатом на выборах, показал опрос

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский, который уже больше года уклоняется от проведения выборов на Украине, является худшим из потенциальных кандидатов на возможных президентских выборах, свидетельствуют результаты опроса, проведенного украинским центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS.