Украинцы назвали Зеленского худшим кандидатом на выборах, показал опрос - РИА Новости, 25.12.2025
13:17 25.12.2025
Украинцы назвали Зеленского худшим кандидатом на выборах, показал опрос
Украинцы назвали Зеленского худшим кандидатом на выборах, показал опрос
Украинцы назвали Зеленского худшим кандидатом на выборах, показал опрос

SOCIS: Зеленский является худшим кандидатом на выборах президента Украины

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский, который уже больше года уклоняется от проведения выборов на Украине, является худшим из потенциальных кандидатов на возможных президентских выборах, свидетельствуют результаты опроса, проведенного украинским центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS.
По данным опроса, опубликованным на сайте SOCIS, 22,2% респондентов сказали, что ни при каких обстоятельствах не голосовали бы за Зеленского, 21,8% не стали бы голосовать за Петра Порошенко*, 16,6% - за депутата Юрия Бойко, 10,6% - за экс-премьера Юлию Тимошенко.
Рождественское заявление Владимира Зеленского. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Рождественское заявление Зеленского вызвало переполох на Западе
Вчера, 09:40
Опрос проводился с 12 по 18 декабря методом личных интервью. Были опрошены две тысячи респондентов. Статистическая погрешность выборки - около 2,6%.
Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
В начале декабря Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине заявил, что готов изменить законодательство для их проведения, добавив, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней. При этом Зеленский постоянно ставит новые условия для проведения выборов, в частности требуя обеспечить прекращение огня.
* внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Опрос показал уровень недоверия к правительству Зеленского
17 декабря, 18:32
 
