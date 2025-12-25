https://ria.ru/20251225/zarplata-2064621714.html
Роструд назвал выплату 13-й зарплаты необязательной
Трудовое законодательство в РФ не обязывает работодателей выплачивать 13-ю зарплату, такая практика есть в некоторых компаниях, но она не является обязательной, РИА Новости, 25.12.2025
общество
россия
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
россия
Новости
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости.
Трудовое законодательство в РФ не обязывает работодателей выплачивать 13-ю зарплату, такая практика есть в некоторых компаниях, но она не является обязательной, сообщил
Роструд в своём Telegram-канале.
Отмечается, что 13-й зарплатой, как правило, называется годовая премия, но она не является обязательной и не гарантируется законом.
«
"Трудовое законодательство не обязывает работодателей выплачивать 13-ю зарплату. Выплата может быть предусмотрена правилами внутреннего трудового распорядка, положением о премировании, коллективным или трудовым договорами",- говорится в сообщении.
Отмечается, что в некоторых компаниях 13-я зарплата положена только тем сотрудникам, кто отработал полный год и выполнил свои ключевые показатели эффективности, в других случаях она может быть выплачена всем сотрудникам независимо от результатов работы. Кроме того, иногда размер выплаты может зависеть от стажа работы в компании или занимаемой должности.