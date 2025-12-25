Роструд назвал выплату 13-й зарплаты необязательной

Отмечается, что 13-й зарплатой, как правило, называется годовая премия, но она не является обязательной и не гарантируется законом.

Отмечается, что в некоторых компаниях 13-я зарплата положена только тем сотрудникам, кто отработал полный год и выполнил свои ключевые показатели эффективности, в других случаях она может быть выплачена всем сотрудникам независимо от результатов работы. Кроме того, иногда размер выплаты может зависеть от стажа работы в компании или занимаемой должности.