Роструд назвал выплату 13-й зарплаты необязательной - 25.12.2025
14:56 25.12.2025
Роструд назвал выплату 13-й зарплаты необязательной
Трудовое законодательство в РФ не обязывает работодателей выплачивать 13-ю зарплату, такая практика есть в некоторых компаниях, но она не является обязательной, РИА Новости, 25.12.2025
общество
россия
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
россия
общество, россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд)
Общество, Россия, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)
Роструд назвал выплату 13-й зарплаты необязательной

Сотрудники в офисе
Сотрудники в офисе. Архивное фото
Сотрудники в офисе. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Трудовое законодательство в РФ не обязывает работодателей выплачивать 13-ю зарплату, такая практика есть в некоторых компаниях, но она не является обязательной, сообщил Роструд в своём Telegram-канале.
Отмечается, что 13-й зарплатой, как правило, называется годовая премия, но она не является обязательной и не гарантируется законом.
«
"Трудовое законодательство не обязывает работодателей выплачивать 13-ю зарплату. Выплата может быть предусмотрена правилами внутреннего трудового распорядка, положением о премировании, коллективным или трудовым договорами",- говорится в сообщении.
Отмечается, что в некоторых компаниях 13-я зарплата положена только тем сотрудникам, кто отработал полный год и выполнил свои ключевые показатели эффективности, в других случаях она может быть выплачена всем сотрудникам независимо от результатов работы. Кроме того, иногда размер выплаты может зависеть от стажа работы в компании или занимаемой должности.
Общество, Россия, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
