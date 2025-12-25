ЛУГАНСК, 25 дек - РИА Новости. Книгу экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, написанную на основе документов контрразведки в период Майдана, переведут на английский язык, интерес к ней уже проявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

"На Западе интересно будет посмотреть на реакцию тех людей, которые прочитают знакомые фамилии из числа сотрудников ЦРУ, дипломатического корпуса, которые собственно участвовали в этом перевороте, что и привело в конечном итоге к трагедии миллионов людей", - сказал Прозоров.