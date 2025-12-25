Бывший аналитик ЦРУ проявил интерес к книге Прозорова о Майдане

ЛУГАНСК, 25 дек - РИА Новости. Книгу экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, написанную на основе документов контрразведки в период Майдана, переведут на английский язык, интерес к ней уже проявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Ранее Прозоров издал книгу "Кровавый майдан: западный след в документах СБУ", в которой на основе документов контрразведки СБУ доказывал причастность Запада к событиям на Майдане.
"Мы готовим перевод на английский язык, потому что об этом уже просили. Например, известный Ларри Джонсон - бывший аналитик ЦРУ, который ознакомился с этой в книгой, он сказал, что её обязательно надо переводить на иностранной язык, потому что в первую очередь, там речь идёт именно о вмешательстве Запада. То есть это дипломатический корпус США, Великобритании, Евросоюза, спецслужбы этих стран. Я думаю, что там будет интересно прочитать конкретные фамилии тех людей, которые толкнули Украину в 2014 году в кровавую яму", - сказал Прозоров, отвечая на вопрос РИА Новости на презентации своей книги в Луганске.
В беседе с РИА Новости Прозоров выразил уверенность, что на Западе книга вызовет определенный интерес.
"На Западе интересно будет посмотреть на реакцию тех людей, которые прочитают знакомые фамилии из числа сотрудников ЦРУ, дипломатического корпуса, которые собственно участвовали в этом перевороте, что и привело в конечном итоге к трагедии миллионов людей", - сказал Прозоров.