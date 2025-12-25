Рейтинг@Mail.ru
Бывший аналитик ЦРУ проявил интерес к книге Прозорова о Майдане - РИА Новости, 25.12.2025
19:24 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/zapad-2064712361.html
Бывший аналитик ЦРУ проявил интерес к книге Прозорова о Майдане
Бывший аналитик ЦРУ проявил интерес к книге Прозорова о Майдане - РИА Новости, 25.12.2025
Бывший аналитик ЦРУ проявил интерес к книге Прозорова о Майдане
Книгу экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, написанную на основе документов контрразведки в период Майдана, переведут на английский язык, интерес к ней уже... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T19:24:00+03:00
2025-12-25T19:24:00+03:00
в мире
сша
великобритания
украина
ларри джонсон
василий прозоров
служба безопасности украины
центральное разведывательное управление (цру)
в мире, сша, великобритания, украина, ларри джонсон, василий прозоров, служба безопасности украины, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Великобритания, Украина, Ларри Джонсон, Василий Прозоров, Служба безопасности Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Бывший аналитик ЦРУ проявил интерес к книге Прозорова о Майдане

Экс-аналитик ЦРУ проявил интерес к книге Прозорова о роли Запада в Майдане

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВасилий Прозоров
Василий Прозоров - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Василий Прозоров. Архивное фото
ЛУГАНСК, 25 дек - РИА Новости. Книгу экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, написанную на основе документов контрразведки в период Майдана, переведут на английский язык, интерес к ней уже проявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Ранее Прозоров издал книгу "Кровавый майдан: западный след в документах СБУ", в которой на основе документов контрразведки СБУ доказывал причастность Запада к событиям на Майдане.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Заявление Вэнса об Украине вызвало изумление на Западе
22 декабря, 18:50
"Мы готовим перевод на английский язык, потому что об этом уже просили. Например, известный Ларри Джонсон - бывший аналитик ЦРУ, который ознакомился с этой в книгой, он сказал, что её обязательно надо переводить на иностранной язык, потому что в первую очередь, там речь идёт именно о вмешательстве Запада. То есть это дипломатический корпус США, Великобритании, Евросоюза, спецслужбы этих стран. Я думаю, что там будет интересно прочитать конкретные фамилии тех людей, которые толкнули Украину в 2014 году в кровавую яму", - сказал Прозоров, отвечая на вопрос РИА Новости на презентации своей книги в Луганске.
В беседе с РИА Новости Прозоров выразил уверенность, что на Западе книга вызовет определенный интерес.
"На Западе интересно будет посмотреть на реакцию тех людей, которые прочитают знакомые фамилии из числа сотрудников ЦРУ, дипломатического корпуса, которые собственно участвовали в этом перевороте, что и привело в конечном итоге к трагедии миллионов людей", - сказал Прозоров.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
На Западе сделали громкое заявление об окончании конфликта на Украине
23 декабря, 15:48
 
