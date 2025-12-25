Сбежавших на Запад бандеровцев использовали МИ-6 и ЦРУ, заявил эксперт

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Сбежавшие на Запад после Второй мировой войны бандеровцы не были осуждены, более того - их использовали МИ-6 и ЦРУ, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.