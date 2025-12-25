Сбежавших на Запад бандеровцев использовали МИ-6 и ЦРУ, заявил эксперт

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Сбежавшие на Запад после Второй мировой войны бандеровцы не были осуждены, более того - их использовали МИ-6 и ЦРУ, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
"Многие пособники нацистов, в том числе из дивизии СС "Галичина", украинских националистов, почему-то оказались (в количестве) 10 тысяч человек в Англии, потом в Канаде и преспокойно жили на территории западных государств. Никто их не судил... Более того, их использовали для своих террористических актов и МИ-6, и ЦРУ. То есть, это были свои, полезные для них люди. Хотя их необходимо было действительно судить и приговорить либо к смертной казни, либо к длительным срокам заключения", - сказал Мягков в интервью агентству.
Двадцатого ноября исполнилось 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 годы, были вынесены приговоры нацистским деятелям меньшего масштаба.
