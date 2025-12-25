https://ria.ru/20251225/zapad-2064536234.html
Западные страны заболели новой формой нацизма, заявила Захарова
Западные страны заболели новой формой нацизма, заявила Захарова - РИА Новости, 25.12.2025
Западные страны заболели новой формой нацизма, заявила Захарова
Западные страны заболели нацизмом, и он принял форму русофобии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T11:09:00+03:00
2025-12-25T11:09:00+03:00
2025-12-25T11:09:00+03:00
россия
мария захарова
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804019283_357:311:2940:1764_1920x0_80_0_0_91b9a7d71ee7a744481280d7cce3b5cf.jpg
https://ria.ru/20251224/kreml-2064323914.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804019283_611:272:2940:2019_1920x0_80_0_0_b523a0b6029e480284267e0ca4d83069.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мария захарова, европа
Россия, Мария Захарова, Европа
Западные страны заболели новой формой нацизма, заявила Захарова
Захарова: Западные страны заболели нацизмом, и он принял форму русофобии