Захарова назвала статью Bloomberg об американском плане по Украине фейком

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала фейком публикацию Bloomberg о планах России откорректировать мирный план США по Украине.
"У этого как бы СМИ нет достоверных источников, близких к Кремлю. Только недостоверные. А формулировка про "близость к Кремлю" — прикрытие фейка", — написала она.
Украинские СМИ опубликовали предлагаемый Киевом мирный план
24 декабря, 11:37
В Telegram-канале дипломат привела выдержку из статьи, в которой утверждается, что Москва якобы хочет внести значительные изменения в последнюю версию американского мирного предложения, включая "дополнительные ограничения для ВСУ". При этом агентство ссылается на некий источник, "близкий к российским властям".
Обсуждение американского мирного плана
В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Стороны обсудили суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант им не удалось.
Как позднее заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
Трамп рассказал о переговорах по Украине
23 декабря, 02:17
Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча делегаций США и Украины. Сообщалось, что по ее итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Киева пойти на территориальные уступки, утверждал премьер-министр Польши Дональд Туск.
В минувшие выходные глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел в Майами еще два раунда переговоров с Уиткоффом и Кушнером. Как заявили в Кремле, российского спецпредставителя проинформировали о контактах Вашингтона с украинцами и европейцами, а он, в свою очередь, доложил о них Путину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Москва сформулирует дальнейшую позицию по урегулированию на основе полученных данных, содержание которых раскрываться не будет.
"Ни шагу назад": Зеленский оскорбил Трампа
Вчера, 08:00