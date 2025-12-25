Захарова назвала статью Bloomberg об американском плане по Украине фейком

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала фейком публикацию Bloomberg о планах России откорректировать мирный план США по Украине.

"У этого как бы СМИ нет достоверных источников, близких к Кремлю. Только недостоверные. А формулировка про "близость к Кремлю" — прикрытие фейка", — написала она.

В Telegram-канале дипломат привела выдержку из статьи, в которой утверждается, что Москва якобы хочет внести значительные изменения в последнюю версию американского мирного предложения, включая "дополнительные ограничения для ВСУ". При этом агентство ссылается на некий источник, "близкий к российским властям".

Обсуждение американского мирного плана

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Стороны обсудили суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант им не удалось.

Как позднее заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.

Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча делегаций США и Украины. Сообщалось, что по ее итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Киева пойти на территориальные уступки, утверждал премьер-министр Польши Дональд Туск.