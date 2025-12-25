Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала статью Bloomberg об американском плане по Украине фейком - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:09 25.12.2025 (обновлено: 18:05 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/zaharova-2064573767.html
Захарова назвала статью Bloomberg об американском плане по Украине фейком
Захарова назвала статью Bloomberg об американском плане по Украине фейком - РИА Новости, 25.12.2025
Захарова назвала статью Bloomberg об американском плане по Украине фейком
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала фейком публикацию Bloomberg о планах России откорректировать мирный план США по Украине. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T13:09:00+03:00
2025-12-25T18:05:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
мария захарова
владимир путин
стив уиткофф
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:135:2832:1728_1920x0_80_0_0_ea2c300fef10b413c3f2786d0b00c82b.jpg
https://ria.ru/20251224/plan-2064290881.html
https://ria.ru/20251223/tramp-2063983774.html
https://ria.ru/20251225/tramp-2064451143.html
сша
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc3333adad8bc5887fd45674953910c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, мария захарова, владимир путин, стив уиткофф, нато, российский фонд прямых инвестиций, вооруженные силы украины, джаред кушнер, москва, мирный план сша по украине
В мире, США, Россия, Украина, Мария Захарова, Владимир Путин, Стив Уиткофф, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Российский фонд прямых инвестиций, Вооруженные силы Украины, Джаред Кушнер, Москва, Мирный план США по Украине
Захарова назвала статью Bloomberg об американском плане по Украине фейком

Захарова назвала фейком статью Bloomberg о правках РФ в план США по Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала фейком публикацию Bloomberg о планах России откорректировать мирный план США по Украине.
"У этого как бы СМИ нет достоверных источников, близких к Кремлю. Только недостоверные. А формулировка про "близость к Кремлю" — прикрытие фейка", — написала она.
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Украинские СМИ опубликовали предлагаемый Киевом мирный план
24 декабря, 11:37
В Telegram-канале дипломат привела выдержку из статьи, в которой утверждается, что Москва якобы хочет внести значительные изменения в последнюю версию американского мирного предложения, включая "дополнительные ограничения для ВСУ". При этом агентство ссылается на некий источник, "близкий к российским властям".

Обсуждение американского мирного плана

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Стороны обсудили суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант им не удалось.
Как позднее заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Трамп рассказал о переговорах по Украине
23 декабря, 02:17
Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча делегаций США и Украины. Сообщалось, что по ее итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Киева пойти на территориальные уступки, утверждал премьер-министр Польши Дональд Туск.
В минувшие выходные глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел в Майами еще два раунда переговоров с Уиткоффом и Кушнером. Как заявили в Кремле, российского спецпредставителя проинформировали о контактах Вашингтона с украинцами и европейцами, а он, в свою очередь, доложил о них Путину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Москва сформулирует дальнейшую позицию по урегулированию на основе полученных данных, содержание которых раскрываться не будет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
"Ни шагу назад": Зеленский оскорбил Трампа
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаМария ЗахароваВладимир ПутинСтив УиткоффНАТОРоссийский фонд прямых инвестицийВооруженные силы УкраиныДжаред КушнерМоскваМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала