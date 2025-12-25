Рейтинг@Mail.ru
Трамп пытается спасти США, но не все его методы приемлемы, заявила Захарова - РИА Новости, 25.12.2025
11:33 25.12.2025
Трамп пытается спасти США, но не все его методы приемлемы, заявила Захарова
2025-12-25T11:33:00+03:00
2025-12-25T11:33:00+03:00
в мире
сша
россия
мария захарова
дональд трамп
в мире, сша, россия, мария захарова, дональд трамп
В мире, США, Россия, Мария Захарова, Дональд Трамп
Трамп пытается спасти США, но не все его методы приемлемы, заявила Захарова

Захарова: Трамп пытается спасти США, но не все его методы приемлемы

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Нынешний президент США Дональд Трамп действительно пытается спасти страну так, как считает необходимым это делать, но часть его методов приемлема, а часть – нет, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В интервью каналу "Россия 24" она напомнила, что нынешний президент Штатов пришел с повесткой спасения страны, с фразой "Сделать Америку снова великой". Экономические показатели США указывали, что страна действительно нуждается в спасении, добавила она.
"Методы, которыми он действует, разные. Какие-то для нас понятны, в том числе и приемлемы. Какие-то – нет, и это тоже факт. Но то, что он занимается спасением своей страны – он это декларирует, спасает так, как он понимает, умеет, как ему в том числе делегируют его избиратели – это точно, это так и есть", - сказала Захарова.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Трамп, который смог: итоги 2025 года для США
Вчера, 08:00
 
В миреСШАРоссияМария ЗахароваДональд Трамп
 
 
