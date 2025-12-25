Рейтинг@Mail.ru
Захарова обвинила иноагентов в "подхрюкивании" - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:30 25.12.2025 (обновлено: 11:32 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/zaharova-2064544702.html
Захарова обвинила иноагентов в "подхрюкивании"
Захарова обвинила иноагентов в "подхрюкивании" - РИА Новости, 25.12.2025
Захарова обвинила иноагентов в "подхрюкивании"
Иноагенты пытаются "подхрюкивать", указывая на наличие рождественских елок и иллюминации в европейских странах, якобы вопреки прогнозам российской стороны,... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T11:30:00+03:00
2025-12-25T11:32:00+03:00
россия
европа
берлин (город)
мария захарова
евросоюз
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:135:2832:1728_1920x0_80_0_0_ea2c300fef10b413c3f2786d0b00c82b.jpg
https://ria.ru/20251213/zaharova-2061830686.html
https://ria.ru/20251221/evropa-2063617359.html
россия
европа
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc3333adad8bc5887fd45674953910c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, берлин (город), мария захарова, евросоюз, общество
Россия, Европа, Берлин (город), Мария Захарова, Евросоюз, Общество
Захарова обвинила иноагентов в "подхрюкивании"

Захарова: иноагенты пытаются подхрюкивать, говоря о елках в Европе

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Иноагенты пытаются "подхрюкивать", указывая на наличие рождественских елок и иллюминации в европейских странах, якобы вопреки прогнозам российской стороны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее МИД РФ уличил признанные иностранными агентами СМИ в искажении слов Захаровой о рождественском освещении в Европе. Так, в распространяемых сообщениях утверждалось, будто бы она предсказала полное отсутствие иллюминации в Европе на Рождество. В то же время, официальный представитель МИД РФ отметила, что иллюминация будет, но в меньших количествах из-за цен на электричество и газ в ЕС.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Захарова дала совет ЕС
13 декабря, 12:49
"И тут же иноагентская наша братия начинает, современным языком говоря, "подхрюкивать подсвинкам" о том, что это все неправда, и вот посмотрите, какие елки. Да, елки есть, но вы проверьте, как и кем в Берлине эти елки оплачены. Граждане, горожане, бизнес и даже пенсионеры сбросились и скинулись на то, чтобы елкам в Рождество быть", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
Как отметила Захарова, МИД России фиксирует сообщения самих же западных держав о финансовых трудностях при организации рождественских мероприятий и в своих сообщениях опирается на озвученную самими европейцами информацию.
При этом официальный представитель МИД РФ обратила внимание, что то, как европейцы изыскивают возможность установить елку и рождественскую иллюминацию, свидетельствует об их готовности поддерживать и оберегать свои традиции, причем не таким уничижительным образом, как это было сделано, например, в ходе церемонии открытия Олимпиады в Париже 2024, где присутствовала искаженная сцена "Тайной вечери".
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Из-за провала ЕС спасать Новый год приходится бизнесу, заявила Захарова
21 декабря, 10:46
 
РоссияЕвропаБерлин (город)Мария ЗахароваЕвросоюзОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала