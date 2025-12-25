Захарова обвинила иноагентов в "подхрюкивании"

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Иноагенты пытаются "подхрюкивать", указывая на наличие рождественских елок и иллюминации в европейских странах, якобы вопреки прогнозам российской стороны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее МИД РФ уличил признанные иностранными агентами СМИ в искажении слов Захаровой о рождественском освещении в Европе. Так, в распространяемых сообщениях утверждалось, будто бы она предсказала полное отсутствие иллюминации в Европе на Рождество. В то же время, официальный представитель МИД РФ отметила, что иллюминация будет, но в меньших количествах из-за цен на электричество и газ в ЕС.
Захарова дала совет ЕС
13 декабря, 12:49
"И тут же иноагентская наша братия начинает, современным языком говоря, "подхрюкивать подсвинкам" о том, что это все неправда, и вот посмотрите, какие елки. Да, елки есть, но вы проверьте, как и кем в Берлине эти елки оплачены. Граждане, горожане, бизнес и даже пенсионеры сбросились и скинулись на то, чтобы елкам в Рождество быть", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
Как отметила Захарова, МИД России фиксирует сообщения самих же западных держав о финансовых трудностях при организации рождественских мероприятий и в своих сообщениях опирается на озвученную самими европейцами информацию.
При этом официальный представитель МИД РФ обратила внимание, что то, как европейцы изыскивают возможность установить елку и рождественскую иллюминацию, свидетельствует об их готовности поддерживать и оберегать свои традиции, причем не таким уничижительным образом, как это было сделано, например, в ходе церемонии открытия Олимпиады в Париже 2024, где присутствовала искаженная сцена "Тайной вечери".