Блогер, решивший объехать все регионы России, попал в ДТП в Якутии

ЯКУТСК, 25 дек – РИА Новости. Блогер из Ставрополя Денис Бухинцев, решивший проехать на "Лада Нива" по всем регионам РФ, чуть не разбился в ДТП, он рассказал РИА Новости, что продолжит проект, но пока готовится встретить Новый год с женой в Якутске.

Свою идею проехать на "Лада Нива" по всем российским регионам блогер из Ставрополя начал воплощать в августе. По словам Бухинцева, с этого времени он посетил Северный Кавказ , южные регионы страны. В октябре добрался до Магадана . Оттуда доехал до села Усть-Нера в Оймяконском районе Якутии. Однако ему пришлось прервать путешествие по Якутии из-за того, что он опоздал на последний паром через реку Индигирку. Жители посоветовали блогеру дождаться ноября, чтобы продолжить путь по автозимнику.

"Не доезжая до поселка Хандыга, на 444-м километре я попал в ДТП. У нас таких погодных условий нет… Когда едет перед тобой автомобиль, при сильном морозе из выхлопной системы выходит горячий пар, и это образует густое облако. И грузовик большой, поднимал еще и снег с обочины… Я увидел это облако, начинаю притормаживать, а уже было поздно. Как-то так резко нырнул в него и вижу: буквально в двух метрах передо мной грузовик… Руль я автоматически повернул влево, врезаюсь в этот грузовик и улетаю в обочину. Переворачиваюсь два раза, вылетаю через лобовое стекло", - рассказал он агентству.

Блогер планирует продолжить путешествие, для этого он приобрел новую машину "Лада Нива".

"Хороший опыт получил… В Якутии нужно быть внимательным и осторожным… Что случилось, то случилось… едем дальше. Я уже внес предоплату за новую "Ладу Ниву". И после Нового года... мы поедем дальше, уже во Владивостоке , а там и по другим регионам. На сегодняшний день я нахожусь в городе Якутск , ко мне прилетела жена. Мы здесь будем примерно до 5 января, Новый год встретим. Да, мы не поедем в Мирный , в другие населенные пункты, но мы будем изучать окрестности, сам город Якутск, посмотрим его достопримечательности. Нам здесь очень нравится. Нравятся эти морозы, дышать холодным воздухом - это необычно и интересно… Вижу хрустящий снег, туман, мороз… я кайфую просто", - признался Бухинцев.

Подписчики блогера предлагают ему помощь, приглашают на мероприятия.