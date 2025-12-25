Рейтинг@Mail.ru
Блогер, решивший объехать все регионы России, попал в ДТП в Якутии - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:26 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/yakutiya-2064730853.html
Блогер, решивший объехать все регионы России, попал в ДТП в Якутии
Блогер, решивший объехать все регионы России, попал в ДТП в Якутии - РИА Новости, 25.12.2025
Блогер, решивший объехать все регионы России, попал в ДТП в Якутии
Блогер из Ставрополя Денис Бухинцев, решивший проехать на "Лада Нива" по всем регионам РФ, чуть не разбился в ДТП, он рассказал РИА Новости, что продолжит... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T21:26:00+03:00
2025-12-25T21:26:00+03:00
якутск
россия
ставрополь
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151272/68/1512726840_0:46:1001:609_1920x0_80_0_0_1608e87ebb153917daf3a773e305d980.jpg
https://ria.ru/20251013/sehili-2047864526.html
https://ria.ru/20241211/puteshestviya-1988621463.html
https://ria.ru/20251218/novyygod-2062747494.html
якутск
россия
ставрополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151272/68/1512726840_64:0:935:653_1920x0_80_0_0_84b2cd2d5015e27b70f1f231e9ead87d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
якутск, россия, ставрополь, общество
Якутск, Россия, Ставрополь, Общество
Блогер, решивший объехать все регионы России, попал в ДТП в Якутии

РИА Новости: Бухинцев, решивший объехать всю РФ, встретит Новый год в Якутске

CC BY 4.0 / Степанов Слава, geliovostok.ru / Якутск с высоты
Якутск с высоты - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
CC BY 4.0 / Степанов Слава, geliovostok.ru /
Якутск с высоты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯКУТСК, 25 дек – РИА Новости. Блогер из Ставрополя Денис Бухинцев, решивший проехать на "Лада Нива" по всем регионам РФ, чуть не разбился в ДТП, он рассказал РИА Новости, что продолжит проект, но пока готовится встретить Новый год с женой в Якутске.
Свою идею проехать на "Лада Нива" по всем российским регионам блогер из Ставрополя начал воплощать в августе. По словам Бухинцева, с этого времени он посетил Северный Кавказ, южные регионы страны. В октябре добрался до Магадана. Оттуда доехал до села Усть-Нера в Оймяконском районе Якутии. Однако ему пришлось прервать путешествие по Якутии из-за того, что он опоздал на последний паром через реку Индигирку. Жители посоветовали блогеру дождаться ноября, чтобы продолжить путь по автозимнику.
Вид на город Владивосток - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Задержанный в Приморье француз заявил, что проехал 17 стран без визы
13 октября, 02:11
"Не доезжая до поселка Хандыга, на 444-м километре я попал в ДТП. У нас таких погодных условий нет… Когда едет перед тобой автомобиль, при сильном морозе из выхлопной системы выходит горячий пар, и это образует густое облако. И грузовик большой, поднимал еще и снег с обочины… Я увидел это облако, начинаю притормаживать, а уже было поздно. Как-то так резко нырнул в него и вижу: буквально в двух метрах передо мной грузовик… Руль я автоматически повернул влево, врезаюсь в этот грузовик и улетаю в обочину. Переворачиваюсь два раза, вылетаю через лобовое стекло", - рассказал он агентству.
Блогер планирует продолжить путешествие, для этого он приобрел новую машину "Лада Нива".
Пассажир в международном терминале аэропорта Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Названы регионы России, жители которых путешествуют чаще всего
11 декабря 2024, 19:39
"Хороший опыт получил… В Якутии нужно быть внимательным и осторожным… Что случилось, то случилось… едем дальше. Я уже внес предоплату за новую "Ладу Ниву". И после Нового года... мы поедем дальше, уже во Владивостоке, а там и по другим регионам. На сегодняшний день я нахожусь в городе Якутск, ко мне прилетела жена. Мы здесь будем примерно до 5 января, Новый год встретим. Да, мы не поедем в Мирный, в другие населенные пункты, но мы будем изучать окрестности, сам город Якутск, посмотрим его достопримечательности. Нам здесь очень нравится. Нравятся эти морозы, дышать холодным воздухом - это необычно и интересно… Вижу хрустящий снег, туман, мороз… я кайфую просто", - признался Бухинцев.
Подписчики блогера предлагают ему помощь, приглашают на мероприятия.
"У меня был только ушиб правой ноги. Полностью все обследовал после ДТП, все хорошо. В воскресенье идем на какое-то мероприятие... А еще я хотел бы рассказать о дорожниках. На следующий день после аварии бригада из девяти человек дорожной службы из Хандыги вытащили мою машину… Спасибо, что есть такие добрые, отзывчивые люди… они накормили меня местной кухней… приняли классно", - добавил он.
Туристы на стойке ресепшена в отеле - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Границы открыты: куда поехать на Новый год без загранпаспорта
18 декабря, 08:00
 
ЯкутскРоссияСтавропольОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала