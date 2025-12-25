https://ria.ru/20251225/yakutiya-2064714368.html
Глава Якутска вылил подаренный дорогой алкоголь
Глава Якутска вылил подаренный дорогой алкоголь - РИА Новости, 25.12.2025
Глава Якутска вылил подаренный дорогой алкоголь
Глава Якутска Евгений Григорьев призвал отказаться от алкогольных подарков и вылил в раковину подаренные виски, коньяк и вино. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T19:38:00+03:00
2025-12-25T19:38:00+03:00
2025-12-25T20:10:00+03:00
якутск
общество
республика саха (якутия)
россия
алкоголь
коньяк
вино
игристое вино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064735226_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_f76cf8c7ec4b95c7f948318d51efc963.png
https://ria.ru/20251223/alkogol-2063973096.html
https://ria.ru/20251222/opasnost-2063885165.html
якутск
республика саха (якутия)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064735226_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_b52e47713b7ceb6b4aaebafccfdf10cb.png
Призыв главы Якутска отказаться от алкогольных подарков
Глава Якутска призвал отказаться от алкогольных подарков и вылил виски в раковину
2025-12-25T19:38
true
PT1M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
якутск, общество, республика саха (якутия), россия, алкоголь, коньяк, вино, игристое вино, новый год
Якутск, Общество, Республика Саха (Якутия), Россия, Алкоголь, Коньяк, Вино, Игристое вино, Новый год
Глава Якутска вылил подаренный дорогой алкоголь
Глава Якутска Григорьев призвал отказаться от дарения алкоголя и вылил коньяк
ЯКУТСК, 25 дек — РИА Новости.
Глава Якутска Евгений Григорьев призвал
отказаться от алкогольных подарков и вылил в раковину подаренные виски, коньяк и вино.
"Я люблю и уважаю людей, которые меня окружают, и поэтому к алкоголю я могу отнестись только следующим образом", — сказал он в видеообращении, избавляясь от элитных напитков.
Он призвал жителей республики отказаться от пагубной привычки, напомнив, что выступает против спаивания населения и борется с "наливайками".
"Никто, употребляя алкоголь, счастливее не становится. <...> Вместо алкоголя можно подарить человеку абонемент в спортзал, абонемент в театр, подарить какую-нибудь книжку, чтобы человек культурно обогащался", — отметил он.
Григорьев посоветовал на новогодние каникулы заняться здоровьем и проводить время с близкими. Он подчеркнул, что ценит внимание тех людей, от которых получил подарок, призвав в будущем воздержаться от подобных презентов. По его словам, передаривать их ему не позволяет совесть.