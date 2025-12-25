Глава Якутска вылил подаренный дорогой алкоголь

ЯКУТСК, 25 дек — РИА Новости. Глава Якутска Евгений Григорьев Глава Якутска Евгений Григорьев призвал отказаться от алкогольных подарков и вылил в раковину подаренные виски, коньяк и вино.

"Я люблю и уважаю людей, которые меня окружают, и поэтому к алкоголю я могу отнестись только следующим образом", — сказал он в видеообращении, избавляясь от элитных напитков.

Он призвал жителей республики отказаться от пагубной привычки, напомнив, что выступает против спаивания населения и борется с "наливайками".

"Никто, употребляя алкоголь, счастливее не становится. <...> Вместо алкоголя можно подарить человеку абонемент в спортзал, абонемент в театр, подарить какую-нибудь книжку, чтобы человек культурно обогащался", — отметил он.