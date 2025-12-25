Выставку об эпохе императора Александра III представили в Русском музее

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Масштабный выставочный проект "Эпоха императора Александра III и ее наследие" представили в Государственном Русском музее, передает корреспондент РИА Новости.

Выставочный проект "Эпоха императора Александра III и ее наследие" открыл Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности " Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество " при поддержке министерства культуры РФ. В четверг в Михайловском (Инженерном) замке представили первую часть выставки – "Сильный, Державный...". Государственная политика императора Александра III" с участием Русского музея , 20 ведущих музеев и архивов России , а также частных коллекций.

« "Мы должны радоваться и гордиться, что в жизни нашей страны был такой государь. Все то, что он сделал, органично легло в основу многих наших достижений... Весь этот материал, все эти сведения - это предмет для гордости. Для того, чтобы любить, мы должны гордиться. Для того, чтобы гордиться, мы должны знать, чем мы можем гордиться в нашей истории. Я очень рада, что в огромном соцветии удивительных достижений России во все века особое место занимает это замечательное, плодотворное царствование императора Александра III", - сказала на открытии выставки председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", кандидат исторических наук Анна Громова.

Как отмечают организаторы выставки, царствование императора Александра III с 1881 по 1894 год было для России периодом стремительного экономического и промышленного развития. Именно в эти годы страна заняла одно из лидирующих мест среди мощных мировых держав. Первая часть масштабного выставочного проекта "Эпоха императора Александра III и ее наследие" посвящена основным направлениям внутренней и внешней политики, государственным реформам и достижениям в промышленности в период правления императора.

"Мы говорим об удивительных метаморфозах, которые произошли с нашим государством за 13 лет царствования Александра III. Представьте себе, что государственный долг был 6 миллиардов рублей. Мы вообще стояли на грани государственного банкротства. И ситуация была критическая. Александр III получил такую финансовую ситуацию, стагнирующую тяжелую промышленность, замершие области развития государства. И за 13 лет он справляется с этим. Уже к концу 1880-х годов исчезает дефицит бюджета, бурно развивается тяжелая промышленность, с 1880-х годов на 20% начинает возрастать производство вагоностроения и так далее. Почему? Потому что были потрясающие проекты, которые остались в веках", - рассказала Громова журналистам.

В период правления Александра III началось строительство крупнейшей железнодорожной магистрали в мире - Великого Сибирского пути (Транссибирской железной дороги), началось движение по Закаспийской железной дороге, положившей начало созданию железнодорожной сети в Средней Азии , отмечают организаторы выставки. Также состоялся запуск Западно-Кавказской железной дороги. Важные мероприятия были проведены в области военного образования, модернизации оружейных заводов, обновления полевой артиллерии, на западной границе с Германией было развернуто строительство и реорганизация системы крепостей.

Преобразования во внутренней и внешней политике происходили одновременно с укреплением национальных и культурных традиций, сохранением исторического наследия, покровительством отечественной науке и поддержкой всех направлений искусства.

По признанию современников, император Александр III стал "самым лучшим из русских монархов... для русской культуры", оказывая не только государственную, но и личную поддержку деятелям искусства, учреждениям, обществам и объединениям.

"Было принято положение о церковно-приходских школах, к концу царствования их было почти 30 тысяч. Поддержка оказывалась всем конфессиям. Возрождены кадетские корпуса, которые были забыты во времена Александра II. Император Александр III все делал на христианских началах. Это был удивительный человек", - сказала Громова.

Она сообщила, что на выставке представлено более 500 экспонатов из 20 музеев и архивов страны.

Посетители выставки смогут увидеть портрет императора Александра III и исторические фотографии из коллекции Русского музея, императорские указы и рескрипты, портреты членов императорского дома Романовых, письма и личные вещи императора и его родных и близких, фотографии, дары императору, в том числе образцы горных пород и нефтепродуктов, военную форму и образцы оружия, среди них – военный мундир Александра III из Государственного Эрмитажа , макеты военных кораблей и железных дорог, военные и транспортные карты, широкий нумизматический ряд и фалеристику: знаки, медали и жетоны.

В экспозиции также представлены закладные доски броненосных крейсеров, яхт и лодок из собрания Центрального военно-морского музея имени Петра Великого Минобороны РФ, предметный ряд по истории российских железных дорог из Центрального музея железнодорожного транспорта РФ и истории нефтедобычи и машиностроения из музея ПАО " Лукойл ", эскизы декораций и костюмы Мариинского театра из Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства и другое.

Один из разделов выставки посвящен благотворительной деятельности супруги и сподвижницы императора Александра III в государственном и общественном служении – императрицы Марии Фёдоровны, урожденной принцессы Датской. Экспозиция дополнена мультимедийным контентом.