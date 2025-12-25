При атаке беспилотников ВСУ пострадал житель Шебекино

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Украинские войска атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области, Украинские войска атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Ранен один мирный житель", — написал он в Telegram-канале.

Шебекино дрон атаковал газель, мужчину с баротравмой и множественными осколочными ранениями увезли в районную больницу. После оказания помощи его переведут на лечение в Белгород.

Автомобиль получил повреждения. Другой дрон повредил грузовик, а на предприятии в селе Белянка от атаки пострадали камаз и еще одна грузовая машина.

Последствия других атак

в Грайвороновском округе повреждения получили два коммерческих объекта, вход в административное здание и три автомобиля;

в Волоконовском округе повреждены два частных дома и хозпостройка;

в Белгородском округе зафиксированы повреждения на территории четырех частных домовладений, перебита линия электропередачи;

в Борисовском округе повреждены частный дом и припаркованный автомобиль;

в Прохоровском округе повреждены кровли и фасады двух частных домов.

Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на российские гражданские объекты в приграничных регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.