При атаке беспилотников ВСУ пострадал житель Шебекино

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Украинские войска атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Ранен один мирный житель", — написал он в Telegram-канале.
24 декабря
В Шебекино дрон атаковал газель, мужчину с баротравмой и множественными осколочными ранениями увезли в районную больницу. После оказания помощи его переведут на лечение в Белгород.
Автомобиль получил повреждения. Другой дрон повредил грузовик, а на предприятии в селе Белянка от атаки пострадали камаз и еще одна грузовая машина.
Последствия других атак
- в Грайвороновском округе повреждения получили два коммерческих объекта, вход в административное здание и три автомобиля;
- в Волоконовском округе повреждены два частных дома и хозпостройка;
- в Белгородском округе зафиксированы повреждения на территории четырех частных домовладений, перебита линия электропередачи;
- в Борисовском округе повреждены частный дом и припаркованный автомобиль;
- в Прохоровском округе повреждены кровли и фасады двух частных домов.
Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на российские гражданские объекты в приграничных регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
По всей Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен желтый уровень террористической опасности. Протяженность украинской границы с российским регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года там действует режим контртеррористической операции, а с 15-го обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
