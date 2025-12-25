Рейтинг@Mail.ru
При атаке беспилотников ВСУ пострадал житель Шебекино
Специальная военная операция на Украине
 
21:39 25.12.2025 (обновлено: 23:19 25.12.2025)
При атаке беспилотников ВСУ пострадал житель Шебекино
Украинские войска атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Украинские войска атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Ранен один мирный житель", — написал он в Telegram-канале.
Последствия обстрела в Белгороде
Гладков предупредил белгородцев о провокациях со стороны ВСУ
24 декабря, 22:00
В Шебекино дрон атаковал газель, мужчину с баротравмой и множественными осколочными ранениями увезли в районную больницу. После оказания помощи его переведут на лечение в Белгород.
Автомобиль получил повреждения. Другой дрон повредил грузовик, а на предприятии в селе Белянка от атаки пострадали камаз и еще одна грузовая машина.
Последствия других атак
  • в Грайвороновском округе повреждения получили два коммерческих объекта, вход в административное здание и три автомобиля;
  • в Волоконовском округе повреждены два частных дома и хозпостройка;
  • в Белгородском округе зафиксированы повреждения на территории четырех частных домовладений, перебита линия электропередачи;
  • в Борисовском округе повреждены частный дом и припаркованный автомобиль;
  • в Прохоровском округе повреждены кровли и фасады двух частных домов.
Научный руководитель Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
Историк предложил места для проведения трибунала над киевским режимом
Вчера, 10:26
Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на российские гражданские объекты в приграничных регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
По всей Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен желтый уровень террористической опасности. Протяженность украинской границы с российским регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года там действует режим контртеррористической операции, а с 15-го обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
