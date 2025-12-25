МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Считавшаяся некогда элитной 47-я бригада ВСУ "Магура" с назначением нового комбрига превратилась в "донора" живой силы для штурмовых подразделений, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"После назначения комбригом совсем юного Максима Данильчука бригада окончательно превратилась в "донора" живой силы для штурмовых подразделений", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что в 2023 году 47-я бригада "Магура" формировалась как элитное подразделение сухопутных войск, оснащенное самыми современными образцами вооружения стран НАТО.
"Украинское командование и их западные советники возлагали большие надежды на 47-ю бригаду в рамках планируемого "контрнаступа" в Запорожской области. Но, как мы знаем, чуда не произошло, и 47-я бригада прославилась лишь кадрами разбитых "Леопардов" и большими потерями, несоизмеримыми с успехами на фронте", - отметил представитель силовых структур.
Сейчас батальоны 47-й бригады действуют в Сумской и Харьковской областях, а также в ДНР, добавил он.
"Это фактически лишает комбрига управления своим личным составом. Батальон иностранного легиона выполняет только те задачи, которые считает нужными, а юному комбригу только и остается, что отмечаться на групповых фото вручения наград", - сказал собеседник агентства.
Подполье назвало расценки в ВСУ за перевод на службу в тыл
23 марта, 08:52