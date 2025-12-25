МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Считавшаяся некогда элитной 47-я бригада ВСУ "Магура" с назначением нового комбрига превратилась в "донора" живой силы для штурмовых подразделений, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"После назначения комбригом совсем юного Максима Данильчука бригада окончательно превратилась в "донора" живой силы для штурмовых подразделений", - сказал собеседник агентства.

"Это фактически лишает комбрига управления своим личным составом. Батальон иностранного легиона выполняет только те задачи, которые считает нужными, а юному комбригу только и остается, что отмечаться на групповых фото вручения наград", - сказал собеседник агентства.