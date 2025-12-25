Рейтинг@Mail.ru
Силовики рассказали о почти полном дезертирстве 155-й бригады ВСУ - РИА Новости, 25.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:07 25.12.2025
Силовики рассказали о почти полном дезертирстве 155-й бригады ВСУ
Силовики рассказали о почти полном дезертирстве 155-й бригады ВСУ
Практически в полном составе дезертировала 155-я бригада ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 25.12.2025
Силовики рассказали о почти полном дезертирстве 155-й бригады ВСУ

РИА Новости: 155-я бригада ВСУ дезертировала практически в полном составе

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские боевики в госпитале
Украинские боевики в госпитале - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские боевики в госпитале. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Практически в полном составе дезертировала 155-я бригада ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
ВСУ достаточно подразделений, которые не оправдали возложенных на них надежд, некоторые и вовсе дезертировали практически в полном составе, как, например, 155-я отдельная механизированная бригада", - сказал собеседник агентства.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что число дезертиров в ВСУ исчисляется сотнями тысяч. В декабре офис генпрокурора Украины убрал из открытого доступа данные о числе дел, касающихся самовольного оставления части и дезертирства в ВСУ.
