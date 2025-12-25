https://ria.ru/20251225/vsu-2064729146.html
Силовики рассказали о почти полном дезертирстве 155-й бригады ВСУ
Силовики рассказали о почти полном дезертирстве 155-й бригады ВСУ - РИА Новости, 25.12.2025
Силовики рассказали о почти полном дезертирстве 155-й бригады ВСУ
Практически в полном составе дезертировала 155-я бригада ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 25.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
россия
украина
Новости
ru-RU
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
РИА Новости: 155-я бригада ВСУ дезертировала практически в полном составе