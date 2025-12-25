Рейтинг@Mail.ru
17:36 25.12.2025
Лихачев рассказал о попытках ВСУ запугать коллектив ЗАЭС

Лихачев: ВСУ бьют по береговой линии в Энергодаре и запугивают коллектив ЗАЭС

Запорожская АЭС
Запорожская АЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Никакого военно-политического смысла в продолжающихся обстрелах Украиной береговой линии в Энергодаре нет, это попытки запугать людей, нервировать коллектив Запорожской АЭС, заявил РИА Новости гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
Энергодаре продолжаются обстрелы береговой линии. Недавно пострадал человек, немолодой человек. Никакого военно-политического смысла в этих обстрелах нет. Это просто постоянные попытки расшатать ситуацию, запугать людей, нервировать коллектив. А это, в свою очередь, крайне отрицательно влияет на собственно безопасность станции", - сказал Лихачев.
Он подчеркнул, что персонал ЗАЭС должен работать в спокойной политической обстановке, не быть вынужденным постоянно думать о своей жизни и ее сохранности.
"Сознательно украинские войска добиваются расшатывания этой ситуации именно с моральным духом работников станции", - добавил глава "Росатома".
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Украина хочет контролировать ЗАЭС без участия России
24 декабря, 12:40
 
Специальная военная операция на Украине Вооруженные силы Украины Энергодар Алексей Лихачев Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Запорожская АЭС Украина Общество
 
 
