Лихачев рассказал о попытках ВСУ запугать коллектив ЗАЭС

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Никакого военно-политического смысла в продолжающихся обстрелах Украиной береговой линии в Энергодаре нет, это попытки запугать людей, нервировать коллектив Запорожской АЭС, заявил РИА Новости гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

Он подчеркнул, что персонал ЗАЭС должен работать в спокойной политической обстановке, не быть вынужденным постоянно думать о своей жизни и ее сохранности.