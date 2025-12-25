На западе Украины жители с ломом наперевес напали на сотрудников ТЦК

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Вооруженные ломом местные жители напали на сотрудников военкомата в Ровненской области на западе Украины, один из пострадавших военных находится в тяжелом состоянии, сообщили в оперативном командовании ВСУ "Запад".
"В Ровненской области во время выполнения служебных обязанностей группа оповещения Сарненского районного ТЦК (военкомата – ред.) подверглась нападению со стороны агрессивно настроенных граждан Украины мобилизационного возраста", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале командования.
Жители Полтавы устроили засаду на сотрудников ТЦК
16 декабря, 05:58
По информации командования, полиция пыталась остановить автомобиль, в ситуацию вмешалась группа прохожих, которые набросились на представителей правоохранительных органов. "Во время происшествия был применен... лом, в результате чего один из военнослужащих получил тяжелые травмы: перелом ребра, ушибы обоих легких. Сейчас его состояние медики оценивают как тяжелое, ему оказывается необходимая помощь", - отметили в командовании.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильственной мобилизации на фронт.