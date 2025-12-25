На западе Украины жители с ломом наперевес напали на сотрудников ТЦК

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Вооруженные ломом местные жители напали на сотрудников военкомата в Ровненской области на западе Украины, один из пострадавших военных находится в тяжелом состоянии, сообщили в оперативном командовании ВСУ "Запад".

По информации командования, полиция пыталась остановить автомобиль, в ситуацию вмешалась группа прохожих, которые набросились на представителей правоохранительных органов. "Во время происшествия был применен... лом, в результате чего один из военнослужащих получил тяжелые травмы: перелом ребра, ушибы обоих легких. Сейчас его состояние медики оценивают как тяжелое, ему оказывается необходимая помощь", - отметили в командовании.