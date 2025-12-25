Рейтинг@Mail.ru
На западе Украины жители с ломом наперевес напали на сотрудников ТЦК - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:47 25.12.2025 (обновлено: 14:48 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/vsu-2064615125.html
На западе Украины жители с ломом наперевес напали на сотрудников ТЦК
На западе Украины жители с ломом наперевес напали на сотрудников ТЦК - РИА Новости, 25.12.2025
На западе Украины жители с ломом наперевес напали на сотрудников ТЦК
Вооруженные ломом местные жители напали на сотрудников военкомата в Ровненской области на западе Украины, один из пострадавших военных находится в тяжелом... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T14:47:00+03:00
2025-12-25T14:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ровненская область
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062956437_0:44:651:410_1920x0_80_0_0_29aa6998c9f131cda28a61ee3460e651.jpg
https://ria.ru/20251216/poltava-2062277340.html
https://ria.ru/20251224/ukraina-2064211098.html
украина
ровненская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062956437_8:0:555:410_1920x0_80_0_0_d1ecbfb0a919e2786c129de9be665e04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, ровненская область, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ровненская область, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
На западе Украины жители с ломом наперевес напали на сотрудников ТЦК

Жители Ровненской области с ломом наперевес напали на сотрудников ТЦК

© Фото : Одесский горсоветСотрудник ТЦК
Сотрудник ТЦК - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Фото : Одесский горсовет
Сотрудник ТЦК. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Вооруженные ломом местные жители напали на сотрудников военкомата в Ровненской области на западе Украины, один из пострадавших военных находится в тяжелом состоянии, сообщили в оперативном командовании ВСУ "Запад".
Ровненской области во время выполнения служебных обязанностей группа оповещения Сарненского районного ТЦК (военкомата – ред.) подверглась нападению со стороны агрессивно настроенных граждан Украины мобилизационного возраста", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале командования.
Автомобиль украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Жители Полтавы устроили засаду на сотрудников ТЦК
16 декабря, 05:58
По информации командования, полиция пыталась остановить автомобиль, в ситуацию вмешалась группа прохожих, которые набросились на представителей правоохранительных органов. "Во время происшествия был применен... лом, в результате чего один из военнослужащих получил тяжелые травмы: перелом ребра, ушибы обоих легких. Сейчас его состояние медики оценивают как тяжелое, ему оказывается необходимая помощь", - отметили в командовании.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильственной мобилизации на фронт.
Флаг у здания Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
"Звучит жестко": депутат Рады забил тревогу из-за катастрофы на Украине
24 декабря, 01:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРовненская областьДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала